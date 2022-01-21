Энтони Блинкен рассказал Дмитрию Кулебе о результатах переговоров с Сергеем Лавровым в Женеве. Там разговор госсекретаря США и главы МИД России продолжался около 1,5 часа.

Обратите внимание Слова нужно доказать действиями: Блинкен предложил Лаврову отвести войска от границы с Украиной

О чем говорили дипломаты

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба помимо результатов переговоров с Лавровым обсудили вопросы повышения украинской обороноспособности. Глава украинского МИД подчеркнул, что дипломатия в отношениях с Россией работает.

Энтони Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости,

– заявил Кулеба.

Обратите внимание! Во время переговоров в Женеве глава МИД России Сергей Лавров убеждал Энтони Блинкена о том, что Россия не намерена вторгаться на территорию Украины. В ответ на это госсекретарь США предложил Лаврову увести войска от украинской границы.

Встреча Блинкена и Лаврова: главное

21 января Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели встречу, которая касалась роста напряжения вокруг Украины из-за угрозы полномасштабного российского вторжения.

После встречи дипломаты дали отдельно пресс-конференции.

Энтони Блинкен заявил, что на следующей неделе США дадут письменные ответы на "гарантии безопасности", которые требует Россия. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают политику открытых дверей для членства в НАТО. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен действиями Кремля у украинских границ.

В свою очередь Сергей Лавров шокировал заявлением о том, что от Блинкена не прозвучало никаких аргументов относительно позиции США в вопросе Украины. Также российский министр обвинил НАТО в якобы "усилии превратить Украину в свою зону влияния", а официальный Киев в "невыполнении минских соглашений".

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