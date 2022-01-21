Ентоні Блінкен розповів Дмитру Кулебі про результати переговорів з Сергієм Лавровим у Женеві. Там розмова держсекретаря США та голови МЗС Росії тримала близько 1,5 години.
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Про що говорили дипломати
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба, крім результатів переговорів з Лавровим, обговорили питання підвищення української обороноздатності. Глава українського МЗС наголосив, що дипломатія у відносинах з Росією працює.
Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей в Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини,
– заявив Кулеба.
Зустріч Блінкена і Лаврова: головне
- 21 січня Ентоні Блінкен та Сергій Лавров провели зустріч, яка стосувалася зростання напруги довкола України через загрозу повномасштабного російського вторгнення.
- Після зустрічі дипломати окремо дали пресконференції.
- Ентоні Блінкен заявив, що наступного тижня США дадуть письмові відповіді на "гарантії безпеки", яких вимагає Росія. Крім того, держсекретар наголосив, що США підтримують політику відкритих дверей для членства в НАТО. Блінкен підкреслив, що Вашингтон стурбований діями Кремля біля українських кордонів.
- Своєю чергою Сергій Лавров шокував заявою про те, що буцімто від Блінкена не прозвучало жодних аргументів щодо позиції США в питанні України. Також російський міністр звинуватив НАТО в нібито "намаганні перетворити Україну на свою зону впливу", а офіційний Київ у "невиконанні мінських угод".
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