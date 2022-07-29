"Прямолинейный разговор": Блинкен впервые с начала вторжения поговорил с лавровым

29 июля 2022 , 20:28
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен решил высказать сергею лаврову все, что думает о россии цивилизованный мир. Это первый звонок Блинкена лаврову после 24 февраля.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел разговор с главой мид россии сергеем лавровым. Разговор для россиянина был не из приятных.

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О чем Блинкен предупредил лаврова

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський