"Прямолинейный разговор": Блинкен впервые с начала вторжения поговорил с лавровым
29 июля 2022 , 20:28Читати новину українською
Государственный секретарь США Энтони Блинкен решил высказать сергею лаврову все, что думает о россии цивилизованный мир. Это первый звонок Блинкена лаврову после 24 февраля.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел разговор с главой мид россии сергеем лавровым. Разговор для россиянина был не из приятных.
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О чем Блинкен предупредил лаврова