В ближайшее время будет много решений, которые изменят всю картину вокруг Украины, – Климкин

Сейчас мировая стратегия по отношению к России будет коренным образом изменяться – от жесткого сдерживания до ослабления и изоляции. Украину тоже ждут значительные шаги уже в ближайшее время.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он отметил, что из-за войны, которую развязала Россия против Украины, мир будет использовать против государства-агрессора совершенно другие инструменты.

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Важные решения

По словам Климкина, сейчас будут приниматься многие решения в пользу Украины. В частности, на саммитах НАТО и ЕС в июне 2022 года.

В ближайшее время будет много решений, которые изменят всю картину вокруг Украины,

– заявил Климкин.

Климкин уверен, что на саммите Евросоюза будет принято решение о статусе кандидата Украины. В то же время на саммите НАТО будет пересмотрена стратегия Альянса в отношении России.

Кстати, Джо Байден хочет заменить командование НАТО в Европе. Пентагон планирует назначить нового генерала Сил специальных операций.

Климкин заявил, что Украину ждут судьбоносные решения: смотрите видео