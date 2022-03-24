В ближайшее время может быть смещение позиции НАТО, – политолог

Саммит НАТО в Брюсселе не принес кардинальных изменений – Альянс продолжает осуждать действия России и выступать за мир. Однако есть целый ряд процессов накопительного характера, и здесь украинская дипломатия работает очень эффективно.

Речь идет как о двустороннем формате с другими странами, так и о блоке НАТО в целом. Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

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"Совершенно вероятно, что мы в ближайшее время сможем увидеть определенный сдвиг позиции Альянса. Тем более, что Йенс Столтенберг получил продление на год полномочий. То есть у него немного больше развязаны руки сейчас", – отметил политолог.

По словам Саакяна, ориентировочно 1-1,5 недели дадут свои результаты и "количество перейдет в качество".

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НАТО передаст Украине противотанковые и противоракетные комплексы и дроны. Также Североатлантический союз будет оказывать нашему государству финансовую и гуманитарную поддержку.