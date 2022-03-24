Мовиться як про двосторонній формат з іншими країнами, так і про блок НАТО загалом. Про це заявив політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.

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"Цілком вірогідно, що ми найближчим часом зможемо побачити певне зрушення позиції Альянсу. Тим паче, що Єнс Столтенберг отримав продовження повноважень на рік. Тобто у нього трохи більше розв'язані руки зараз", – зазначив політолог.

За словами Саакяна, орієнтовно 1 – 1,5 тижня дадуть свої результати й "кількість перейде в якість".

Зверніть увагу! НАТО передасть Україні протитанкові та протиракетні комплекси й дрони. Також Альянс надаватиме нашій державі фінансову та гуманітарну підтримку.

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