В скором времени США объявят о серьезных санкциях против РФ, которые нанесут сокрушительный удар

США остро раскритиковали "легитимизацию" боевиков на Донбассе. Джо Байден уже подписал первые карательные ограничения из-за этого. Вскоре в Вашингтоне обещают сокрушительный удар по агрессору.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман на постоянном Совете ОБСЕ в Вене. Она подчеркнула, что решение России означает полный отказ от минских договоренностей.

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Действия России – абсолютно неоправданные – США

Вы не ошиблись: вчерашние действия являются началом последнего российского вторжения в Украину. Они совершенно неоправданны. И, как мы обещали, в результате Россия несет серьезные скоординированные потери со стороны Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров,

– отметила Шерман.

Замглавы Госдепа подчеркнула, что Россия, в свою очередь, не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей. Шерман отметила, что Москва всегда делала вид, что не выступает стороной конфликта. Сейчас Кремль показал миру свои истинные намерения.

Россия нарушила международные нормы

В течение последних трех десятилетий Россия неоднократно и последовательно обязывалась поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт и Будапештский меморандум на самом деле требуют не меньшего. Вчерашнее решение России является грубым нарушением международного права и норм,

– добавила дипломатка.

В Госдепе уверены, что Москва хочет вернуть человечество в мир империй и это – угроза не только одной стране, но и всему миру. Шерман сообщила, что в ближайшие часы Соединенные Штаты объявят о значительных дополнительных санкциях, которые приведут к серьезным последствиям для России.

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Какие страны и организации уже пообещали санкции против России:

Евросоюз должен обнародовать санкции против России уже 22 февраля. По предварительной информации, карательные ограничения будут вводить постепенно.

Германия объявила об остановке сертификации "Северного потока-2".

Обнародовала санкции и Великобритания – они направлены, в частности, против 5 российских банков и олигархов.

О намерении ввести санкции сообщила и Канада.

Это сигнал для Кремля, что на Западе серьезно настроены, – Андреас Умланд: видео