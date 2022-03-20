В ближайшее время враг может попытаться форсировать реку Ирпень

В Киевской ОВА сообщили, что оккупанты могут попытаться форсировать реку Ирпень. По данным ведомства, это может произойти в ближайшее время.

В Киевской областной военной администрации отметили, что главной задачей российских захватчиков до сих пор является оцепление и захват столицы.

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По данным Киевской ОВА, россияне хотят захватить Киев с северного и северо-западного направления. Также в ведомстве не исключают, что оккупанты попытаются осуществить форсирование реки Ирпень.

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