Об этом рассказал народный депутат Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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Почему русские до сих пор не пошли в масштабное наступление? По словам Вениславского, им на сегодня мешает то, что у них еще недостаточно тех резервов и человеческих ресурсов, которые могли бы достичь тактических побед.

"Они увидели, что неподготовленность обернулась крахом для подразделений, которые атаковали Киев и Чернигов. Поэтому они сейчас пытаются создать такую группировку, которая будет иметь преимущество над ВСУ", – пояснил нардеп.

Но, как сообщает Вениславский, наши Вооруженные силы понимают те угрозы, которые могут возникать. Они знают, как противодействовать оккупантам и делают все необходимое для того, чтобы задача россиян точно не была достигнута.

В ближайшие дни активизируются боевые действия на Донбассе

Я думаю, что в ближайшие дни активизируются боевые действия на Востоке Украины, и, наверное, будут отвлекающие маневры на других территориях. Но разведка нас информирует, военное руководство все понимает и готовы к такому развитию событий,

– подчеркнул он.

По его словам, руководство ожидает, по меньшей мере, нанесения ракетно-бомбовых ударов для того, чтобы сковывать наши силы.

Какова новая цель оккупантов

Вениславский добавил, что россияне скорректировали свою цель, поскольку глобальный захват Украины не удался. Они хотят полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области и выйти на административные границы этих регионов.

Также им нужна часть Херсонской и Запорожской областей для того, чтобы соединиться с аннексированным Крымом и иметь возможность его обеспечивать.

К слову, военный корреспондент рассказал, что российские войска наступают на Донбассе небольшими группами, поэтому большая битва в регионе уже идет. Однако больше сил Россия подтянуть не может, потому что у них нет резервов.

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