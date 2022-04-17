Про це розповів народний депутат Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

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Чому росіяни досі не пішли в масштабний наступ? За словами Веніславського, їм на сьогодні заважає те, що в них ще недостатньо тих резервів і людських ресурсів, які могли б досягнути тактичних перемог.

"Вони побачили, що непідготовленість обернулася крахом для підрозділів, які атакували Київ та Чернігів. Тому вони зараз намагаються створити таке угрупування, яке буде мати перевагу над ЗСУ", – пояснив нардеп.

Але, як повідомляє Веніславський, наші Збройні Сили розуміють ті загрози, які можуть виникати. Вони знають, як протидіяти окупантам і роблять все необхідне для того, щоб завдання росіян точно не було досягнуте.

Найближчими днями активізуються бойові дії на Донбасі

Я думаю, що найближчими днями активізуються бойові дії на Сході України, і, напевне, будуть відволікаючі маневри на інших територіях. Але розвідка нас інформує, військове керівництво все розуміє і готові до такого розвитку подій,

– наголосив він.

За його словами, керівництво очікує, щонайменше, нанесення ракетно-бомбових ударів для того, щоб сковувати наші сили.

Яка нова мета окупантів

Веніславський додав, що росіяни скоригували свою мету, оскільки глобальне захоплення України не вдалося. Вони наразі хочуть повнітю окупувати Луганську та Донецьку області і вийти на адміністративні межі цих регіонів.

Також їм потрібна частина Херсонської та Запорізької областей для того, щоб з’єднатися з анексованим Кримом та мати можливість його забезпечувати.

До слова, військовий кореспондент розповів, що російські війська наступають на Донбасі невеликими групами, тож велика битва в регіоні вже триває. Проте більше сил Росія підтягнути не може, бо в них немає резервів.

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