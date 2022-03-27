Ближайшие две недели будут неравномерными: могут быть и победы, и непростая ситуация

Война в Украине превращается в затяжной процесс. Но каждый день ситуация может изменяться. И не только в позитивную сторону для украинцев.

О перспективах "маятника", когда ситуации будут как положительные, так и не очень, предупредил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Ближайшая неделя – две будут неравномерными. Будут поступать как сообщения о том, что мы побеждаем и контратакуем, наступаем на некоторых участках и освобождаем свои земли от противника. Но будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, особенно на востоке, информация далеко не проста. И к этому нужно быть эмоционально, организационно и сознательно готовыми", – заявил Алексей Арестович.

По его данным, украинские бойцы добились успеха в районе Киева, на Сумщине и Харьковщине. Но именно в районе ООС и около Мариуполя ситуация остается достаточно сложной. Там враг решил сосредоточить все свои силы, чтобы пробить сухопутный коридор из оккупированного Крыма в захваченный Донецк.

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