Ближний Восток рискует на десятилетия погрузится в открытую войну

Объединенные Арабские Эмираты постепенно превращается в зону боевых действий. Власти заявили о перехвате 2 баллистических ракет, которые запустили повстанцы-хуситы из Йемена.

Однако те, в свою очередь, объявляют это местью за участие ОАЭ в военных операциях против их страны. Эскалация ситуации в регионе перерастает в открытую войну, которая может захлестнуть большую часть Ближнего Востока.

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Ближний Восток может охватить война

Военные силы Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что им удалось перехватить 2 баллистические ракеты, которые по их территории запустили повстанцы-хуситы из Йемена.

По словам же хуситов, их целью была авиабаза, где располагаются военные США. Ранее они при помощи беспилотников атаковали несколько целей в промышленной зоне столицы ОАЭ – Абу Даби и местном аэропорту.

Хоть баллистические ракеты не смогли поразить цель и были сбиты в окрестностях столицы, атака дронов, в результате которой погибли 3 человек, показывает, что Эмираты могут потерять статус безопасной страны.

Это болезненно ударит по государству, которое позиционирует себя как туристический и финансовый центр региона. Похоже, именно этого хуситы и добиваются. Их военный представитель уже в открытую призывает инвесторов выводить свои активы из ОАЭ.

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Такая эскалация, похоже, ведет к открытой войне, которая может захлестнуть Ближний Восток. Арабская коалиция, во главе с Саудовской Аравией, в ответ на агрессию хуситов продолжает авиадары по территории Йемена.

Коалиция обстреляла тюрьму в йеменском городе Саада, а также центр телекоммуникаций в городе Ходейда. Позже истребители ОАЭ уничтожили установки, из которых и запускались баллистические ракеты по их территории.

Почему в ОАЭ возник конфликт

Дело в том, что сегодняшнее противостояние является прямым продолжением гражданской войны в Йемене, которая началась еще в 2004 году.

После долгих лет войны, уже в 2014 году, повстанцы-хуситы захватили столицу Йемена и еще несколько регионов страны, после чего признанное правительство сбежало, а вся власть в стране перешла в руки хуситов.

Вот здесь в игру и вступили ОАЭ и Саудовская Аравия, ведь они поддержали как раз беглое правительство и начали военные операции против хуситов.

Позднее, в 2020 году, ОАЭ все же вывели свои войска из Йемена, понимая что борьба бесперспективна, однако хуситы продолжают мстить Эмиратам за то, что те когда-то выступили против них. По крайней мере, сами хуситы так заявляют, но это не совсем так.

Ведь с другой стороны, Саудовская Аравия уверена, что йеменские повстанцы действуют не самостоятельно.

Мол, они всего лишь марионетки Ирана, который претендует на лидерство в регионе и часто использует радикальные силы из других стран для дестабилизации обстановки в регионе.

В это действительно можно поверить. Ведь такая эскалация против Объединенных Арабских Эмиратов, одного из важнейших союзников США в регионе, протекает на фоне того, как переговоры о ядерном соглашении с Ираном зашли в тупик.

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При этом президент Ирана Ибрагим Раиси едет в Москву, чтобы заручиться поддержкой Владимира Путина и разработать совместный план противостояния с Западом.



Ибрагим Раиси хотел заручиться поддержкой Путина / Фото Getty Images

Вероятно, что и эскалация против ОАЭ является частью этого плана. Просто Раиси мусолит глаза тот факт, что в регионе, прямо под боком Ирана, есть сильный союзник.

Сейчас сложно представить, чем закончится это противостояние, но ООН всерьез обеспокоена продолжающейся эскалацией.

Гражданская война, которая десятки лет раздирает Йемен, унесла жизни почти 400 тысяч человек, а саму страну вогнала в самый крупный в мире гуманитарный кризис.

Если активное противостояние возобновиться, счет погибших может пойти на тысячи и уже весь Ближний Восток рискует на десятилетия погрузится в войну, потому что, как минимум ОАЭ и Саудовская Аравия уже втянуты в это противостояние.