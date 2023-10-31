Саудовская Аравия повышает боеготовность войск после стычек с хуситами

На прошлой неделе на границе с Йеменом погибли четверо саудовских солдат. Эти обострения произошли из-за войны Израиля и ХАМАС.

Напряжение на Ближнем Востоке усиливается. Пока не понятно, будет ли это региональная война или что-то более серьезное.

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Кто такие хуситы

Хуситы – представители одного из религиозных течений ислама, которое появивилось в 1994 году. Во время переворота в 2014 году захватили столицу Йемена, которую до сих пор контролируют. Тогда в Йемене началась гражданская война – и она еще не закончилась. Тегеран поддерживает хуситов, ХАМАС и "Хезболлу", поэтому Иран и эти силы являются антиизраильской осью сопротивления в регионе. Свои действия хуситы объясняют религиозной борьбой. Но на их эмблеме, кроме слов об Аллахе, есть слова "смерть Америке" и "смерть Израилю, проклятие иудеям".

Сколько территорий Йемена контролируют хуситы



Зеленым – территории хуситов, розовым – территории под контролем правительства Йемена / Википедия

При чем здесь Саудовская Аравия

Саудовская Аравия вступила в гражданскую войну в Йемене в 2015 году. После этого хуситы стали регулярно атаковать ее территорию. В апреле прошлого года они заключили перемирие – и теперь стало известно о жертвах.

Также именно эта страна разделяет Израиль и Йемен, поэтому в последние несколько недель Саудовская Аравия перехватывала ракеты на своей территории, запущенные хуситами в сторону Израиля.

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Хуситы представляют опасность

Йеменские хуситы ударили по Израилю баллистическими ракетами и беспилотниками 31 октября. Также анонсировались новые удары, мол, арабские страны не могли молчать. Заявления спикера хуситов полны антиизраильской и антиамериканской риторики, подробнее читайте о них здесь.