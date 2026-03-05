Может ли Украина отправить войска на Ближний Восток: в ГУР дали окончательный ответ
- Украина не планирует участвовать в миссиях за рубежом, в частности на Ближнем Востоке, но готова делиться своим опытом противодействия иранским "Шахедам".
- Украина обладает уникальным боевым опытом перехвата дронов и активно применяет многоуровневую систему ПВО для эффективной обороны.
Опыт Украины в противодействии иранским "Шахедам" является уникальным и необходимым для мира. В то же время пока Украина не планирует участвовать в миссиях за рубежом, в частности на Ближнем Востоке.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Как Украина может противодействовать "Шахедам"?
Вадим Скибицкий объяснил, что Украина обладает исключительным боевым опытом перехвата иранских дронов-камикадзе и готова делиться им с партнерами для укрепления общей безопасности.
Мы имеем экспертизу, чтобы понимать, с какого направления, когда и в какое время они запускают "Шахеды", и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату,
– отметил представитель военной разведки.
По его словам, эффективная оборона против таких угроз базируется на комплексном взаимодействии различных средств.
Заместитель начальника ГУР добавил, что украинская ПВО работает как многоуровневая система: от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Все эти элементы должны действовать согласованно, а не как отдельные виды вооружения.
Кроме этого, Скибицкий подчеркнул динамику роста угрозы: если на начальных этапах Россия запускала около 30 дронов в месяц, то сейчас их количество измеряется сотнями. В частности, в июле прошлого года враг использовал рекордные 802 БпЛА за одни сутки.
Сейчас Украина предлагает партнерам интеллектуальный ресурс – то есть уроки, усвоенные под непрерывным вражеским огнем.
Мы не говорим, что собираемся участвовать (в миссиях за рубежом, – 24 Канал) на практике. Но мы предлагаем совместный опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех,
– подытожил Вадим Скибицкий.
Каким странам угрожает Иран?
Утром 5 марта иранские беспилотники ударили по городу Нахичевань в Азербайджане. От удара одного дрона пострадало здание аэропорта Нахичевани, другой упал возле здания школы в селе Шекерабад.
4 марта иранская ракета нарушила воздушное пространство Турции. Она пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась к одному из турецких регионов. Ракету уничтожили силами противовоздушной обороны НАТО.
2 марта Иран атаковал британскую военную базу Акротири на Кипре беспилотником. В МИД Великобритании не раскрывали деталей этой атаки, однако отмечали, что вокруг базы принимают все необходимые меры безопасности.