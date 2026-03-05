Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Читайте також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході

Як Україна може протидіяти "Шахедам"?

Вадим Скібіцький пояснив, що Україна володіє винятковим бойовим досвідом перехоплення іранських дронів-камікадзе та готова ділитися ним із партнерами для зміцнення спільної безпеки.

Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають "Шахеди", і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення,

– наголосив представник воєнної розвідки.

За його словами, ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.

Заступник начальника ГУР додав, що українська ППО працює як багаторівнева система: від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усі ці елементи мають діяти узгоджено, а не як окремі види озброєння.

Окрім цього, Скібіцький підкреслив динаміку зростання загрози: якщо на початкових етапах Росія запускала близько 30 дронів на місяць, то зараз їхня кількість вимірюється сотнями. Зокрема, у липні минулого року ворог використав рекордні 802 БпЛА за одну добу.

Наразі Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс – тобто уроки, засвоєні під безперервним ворожим вогнем.

Ми не кажемо, що збираємося брати участь (у місіях за кордоном, – 24 Канал) на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх,

– підсумував Вадим Скібіцький.

Яким країнам загрожує Іран?