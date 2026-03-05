Журналіст та блогер Володимир Золкін з початку повномасштабного вторгнення став відомий унікальними інтерв'ю з росіянами, що потрапили в український полон. Зараз цей проєкт на паузі, втім журналіст продовжує говорити про незручні теми назагал – скандали в політиці, розслідування корупції, через що неодноразово входив у конфронтації з публічними людьми.

У ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу Золкін ділиться деталями, які не потрапляють у публічний простір: розповідає про свій досвід спілкування з колаборантами та військовополоненими, коментує конфлікт із Ярославом Железняком, а також пояснює, чому в справі Міндіча досі повно темних плям.

Дивіться також Дехто сам застрелився, – інтерв'ю з полоненим окупантом про війну, накази та службу в Маріуполі

Хто наймерзенніші співрозмовники?

Тебе асоціюють зі спілкуванням з російськими полоненими. Це дійсно великий проєкт. Чотири роки тривав. Будеш сумувати за ним?

Найбільше буду "сумувати" за колаборантами. Насправді я вже два – три місяці цього не роблю. Станом на кінець 2025 року я вже не займався проєктом. Чесно кажучи, взагалі за цим не сумую. Починаєш нарешті нормально себе почувати.

Зауважимо, що Володимир Золкін став широко відомим завдяки своїм інтерв'ю з уполоненими російськими військовими. Його ютуб-канал Volodymyr Zolkin був пов’язаний з ініціативою "Шукай своїх", що допомагає родичам у Росії знаходити інформацію про зниклих солдатів.

Хто приніс найбільше стресу? Це, безперечно, колаборанти. До "мальчіків в трусіках" нічого, окрім відрази та огиди, не відчуваю. Вони нікчемні. Ось такі ор*и та чм*ні.

Лиш одна проблема. Трохи перегнули з цим портретом.

На початку повномасштабної війни ми настільки переконали один одного в тому, що вони чм*ні, що в багатьох склалося враження, ніби вони нічого не варті. Але в такій кількості окупанти все ж створюють серйозні загрози та проблеми.

Ставитися до них з якимись почуттями дуже складно. Вони пусті та нікчемні. Ось поговорив з п'ятьма штуками за день. Потім більш ніж тиждень це публікуєш. І чомусь це дивляться. Я не знаю. Якщо дивляться, то значить це було комусь потрібно. Коли я побачив, що це перестало нести свою функцію, то просто перестав це робити.

Повне інтерв'ю з Володимиром Золкіним: дивитись

Але колаборанти – це окрема історія. Вони жили серед нас; дивилися той самий телевізор; дихали тим самим повітрям. При цьому вони чомусь тяжіють до руского міра.

Розумію, що серед них є відверто божевільні. До мене на інтерв'ю десь 30 – 40% таких потрапило. Багато хто писав, чи я спеціально цих божевільних обирав? Ні, я їх не обирав. Я брав інтерв'ю саме в тих, хто на нього погоджуватися.

Саме серйозна м*рзота просто морозилася від розмови. Ми – не росіяни. Не можемо їх примушувати. А от бажання поговорити і розповісти, наскільки ти дурнуватий, є у божевільного. Він приходить і розповідає про це. Я його показую таким, який він є. Але це 30 – 40%.

Решта – це м*рзоти, які погодилися говорити. Якщо росіяни десь там чули пропаганду про "восемь лєт Данбас", всяке НАТО та й все, то ці колаборанти, які жили в Україні, неймовірно сильно промилися рускім міром. Вони самі щось собі знаходили, читали та занурювалися туди.

Немає серед військовополонених настільки ідейних, як оці 50 – 60% колаборантів, які самі себе промили цією ідеєю. Там навіть пропагандистських ресурсів не потрібно. Вони самі їх шукали. Деякі таке говорять, що могли б спокійно замінити Скабєєву з Соловйовим.

Цей проєкт взагалі, на жаль, є поза часом. Ці колаборанти були, є і будуть. З ними можна й українською писати розмову. Якщо буде можливість завтра поїхати записати інтерв'ю з колаборантами, то треба їхати й робити.

Увага, відповідальність за колабораціонізм передбачена Кримінальним кодексом, зокрема статтею 111-1 "Колабораційна діяльність". Покарання залежить від тяжкості дій: це може бути заборона обіймати певні посади, штрафи або позбавлення волі на три – десять років, а за найтяжчі форми може передбачатися 10 – 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

У нас створили спеціальний російськомовний канал Freedom, який працює винятково на зовнішню аудиторію, то вони з того табору полонених мали б не виїжджати. Це ж найпотужніша контрпропагандистська історія – показати, що за колаборантів беруться. Я кажу не лише про злочини, а й просто про пости в соцмережах, підтримку російської агресія.

Я бачив, що у 2022 – 2023 роках закривали за це. Зараз цього фактично немає. Колишній прессекретар президента Юлія Мендель називає Зеленського "головним бенефіціаром війни". Такий пост вона опублікувала у своєму акаунті в Х.

Мені здається, що контррозвідка припинила працювати в цьому напрямку. Або вона, можливо, сильно навантажена.

Знаю, що це потрібно було показувати ще з початку війни та показувати колаборантам, що вони будуть сидіти. Не можна просто так записати відео та підтримати російську агресію.

Або ж зареєструвати Starlink для росіян на себе. Це просто д*біли. По 20 доларів за реєстрацію Starlink, яким будуть користуватися росіяни? Це максимально швидко вираховується.

Пекельна річ. Колаборанти фактично оцінюють своє життя у 20 доларів. Вони ж отримають довічне! Якщо ні, то років 15 точно без права на дострокове звільнення. Якщо їм по 40 років зараз, то вони вийдуть нікому не потрібними. Якщо по 50+, то можуть і не вийти. Це ж потрібно якось до них доносити.

Додамо, що російські військові намагалися обходити обмеження використання Starlink на окупованих територіях, реєструючи термінали на громадян України. Схема працювала так: окупанти або їхні посередники знаходили українців через Telegram-канали з "легким заробітком" і просили оформити Starlink на їхні дані. Після цього обладнання фактично передавалося російським військам для зв'язку на фронті.

Я сумніваюся, що нормальна та притомна людина могла це зробити. Що вони роблять? Іноді дивляться телевізор. Щось фоном у них йде. І за цей час їм могли донести, що так робити не потрібно. Бо ютуб-канал Золкіна не факт, що вони включали.

Тому це найскладніший вид контенту і для перегляду, і для роботи. Але він важливий. Цим потрібно продовжувати займатися. Кожен, хто може висвітлити цю проблему, має її висвітлювати.

Як намагалися дискредитувати Золкіна?

Зараз для російської пропаганди ти, мабуть, головний український пропагандист. Думаю, що саме так вони тебе сприймають. Це можна побачити з дописів їхніх "зетників", які закидують тобі різні історії, спекулюють на біографії. Чи заважало тобі це в особистому житті чи професійній діяльності?

Якщо говорити про маніпуляції, перекручені факти та вирізки з біографії, то цим почали займатися не росіяни, а українці з цілком конкретними прізвищами. Вони нікуди не ховаються. Вони тут живуть.

Одночасно в Росії опублікували не лише мої дані, але й дані моїх близьких людей. Буквально все. Телефони, номери машин, адреси. Тобто наші державні реєстри – це просто дірка. Все злили звідти.

Чи дратувало це мене спочатку? Так.

Я завжди жив як звичайна людина. Коли у вас є знайомі та знайомі знайомих, то це одна справа. Але коли про вас знають всі, і починається це перекручення фактів, вирізки відео, присилають по тисячі штук відео в день, то це тебе починає дратувати.

Мене дратувало не через те, що це до мене претензії. Мені байдуже. Я, як жив, так і живу. Ходив тими самими вулицями, їздив тим самим транспортом та ні від кого не ховаюся. Люди підходили на вулиці та дякували.

Але я представляв цей проєкт. От в чому проблема. Це й досі дратує. Люди тупо не зрозуміли, що саме вони дискредитують. Вони ж не мене дискредитували. Як цією інформацією ти мене дискредитуєш? Я політик-президент-депутат? Я на вибори йду? Ні. Мені це байдуже.

Вони дискредитували проєкт, яким я займався. Цього було настільки багато! Навіть західні журналісти з Франції, США, Великої Британії. Перше запитання, яке, на мою думку, їх цікавило найбільше, – чому я порушую Женевські конвенції?

Нагадаємо, що тоді стверджували, що публічне показування облич полонених, їхніх персональних даних та допитів на камеру може суперечити нормам міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Женевські конвенції передбачають, що військовополонені мають бути захищені від публічної цікавості та приниження, їх не можна використовувати у пропагандистських цілях.

Добре, це західні журналісти. Вони ж усі великі ліберали. Лише зараз до них почало доходити, що їхній лібералізм може обернутися дуже боляче.

Одна справа – західні журналісти. А наші, які повиїжджали за кордон? Я не хотів називати імена, але ось блогер Луганський чи Олешко. Вони ж на Петра Олексійовича працювали. Чотири роки були полум'яними патріотами. Збирали донати, збирали собі гроші.

Почалася повномасштабка. Припекло. Вони зрозуміли, що є небезпека, виїхали за кордон і почали поливати брудом. Мене зокрема. Стали розповідати про Женевські конвенції тощо. Намагалися дискредитувати проєкт з усіх боків, адже не було ще більш невигідного для росіян інформаційного проєкту в історії.

Тому що прийшли ось ці "рускі вітязі" освобождать. А вони просто чм*ні. Такими ми їх показали. І видумувати нічого не треба було. Береш будь-кого та записуєш на телефон. І все готово. У кого є сумніви – можете переглянути з десяток цих відео. Переконаєтеся, що це саме так, як я кажу.

Звісно, що я завжди буду асоціюватися з цим проєктом, поки не зроблю щось більш масштабне та вагоме. В цьому я сильно сумніваюся, якщо чесно. Бо зірки, мені здається, сходяться один раз у житті.

Я буду асоціюватися з проєктом, але продовжую блогерську діяльність, з якої я й починав. Я ж не просто впав з місяця, а біля мене впав колаборант. Зірки зійшлися так, що на початку війни ми почали цим займатися. Тоді багато порядних журналістів їхали у Відень, Краків та інші спокійні міста.

В той момент було все далеко не так просто. Російські танки стояли за три кілометри від мого будинку. Тоді я почав робити перші стріми. Навіть не з полоненими, а з родичами росіян, які сюди прийшли.

Я знайшов їхні контакти, телефонував, розмовляв з ними. З цього почався проєкт. Потім ми прийшли, зокрема, до Віктора Андрусіва, який був радником вже покійного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Зверталися ми кілька разів. На четвертий раз пан Монастирський спитався, що ми взагалі хочемо. Йому сказали, що хочемо зайти в СІЗО до полонених. Нам дозволили.

Всім на той момент було "по барабану". Ніхто не знав, захоплять Київ через кілька годин чи ні. Був момент, коли ніхто так особливо не заморочувався цією історією.

Уже коли відбили ворога від Києва, то через кілька місяців почала повертатися так звана українська паперова армія та брати все це під контроль. Опис, протокол, здав-прийняв тощо.

На цьому й все. Тоді проєкт ліг на певне плато. Він уже з нього не рухався до кінця 2025 року.

Звинувачення у роботі на Шарія: справа йде в суд

Багато українців тобі закидають всякі історії із Анатолієм Шарієм, із РПЦ. Загалом навіть перераховувати не обов'язково, ти неодноразово це в інтерв'ю розказував, писав допис.

Ні, ну чому не обов'язково? Обов'язково. Наприклад, хто мені останній закинув про Шарія? Депутат Ярослав Железняк. Натепер триває лінгвістична експертиза його допису, і підемо з ним в суд. Тому що, чесно кажучи, мене це вже просто втомило. Коли боти пишуть, це одна справа. Але депутат не для того працює за наші податки, щоб займатися брехнею про платників цих податків.

Він сказав, що я на нього працював. Хай тепер буде це доводити або вибачатися. У нас належним чином не прописана формула про захист честі та гідності в суді. Але я щось спробую на цей раз зробити, тому що це вже дратує.

Тим більше, що він помічник Данила Гетманцева в комітеті, а той у 2021 році закликав підписуватися на Лукаш і Шарія. Я вам можу надіслати скриншоти, можете додати їх, якщо хтось не в курсі. Чомусь про свого шефа, який знущається з ФОПів, він не пише нічого.

Шарій репостить постійно того самого Железняка. Вони вже "злягаються" в прямому ефірі. Люди, ну хіба ви сліпі? А у мене 10 блогів проти Шарія. Я його тролю наскільки можу. І впродовж того, як я записував ці блоги, я декілька разів з'являвся на різних акціях.

Це передвиборча кампанія, 2019-й рік: Порошенко, Тимошенко, Зеленський, Шарій. Я був на всіх цих акціях. Вони взяли шматочки з моїх же стрімів і розповідають, що я на нього працював. Це треба не мати розуму взагалі.

У мене інше питання. А хто ж довів до того, що у нас партія Шарія балотувалася в парламент? Як це можна було взагалі допустити? У вас до цих людей питань немає, які це дозволили?

У вас є питання до блогера, який ходив стрімити акції? Тоді цей світ абсолютно божевільний, якщо це так. Але, з іншого боку, я знаю, що це роблять проплачені боти, що нормальна людина цього робити не буде.

Справа Міндіча: для чого ЗМІ та НАБУ розганяли цю тему?

А як ти думаєш, хто координує цю всю історію, інформаційну кампанію проти тебе?

Ніякої фундаментальної інформаційної кампанії проти мене нема. З певних причин була історія з Тимуром Міндічем нещодавно. Я послідовно писав, що, поки плівок Міндіча я не бачу, їх для мене не існує. Тому що понад три місяці розганяли цю історію. Настільки набридло, що я просто почав писати, що вже досить.

При цьому це роблять засоби масової інформації і певні політичні діячі, які постійно критикують президента, і не просто критикують, а поливають його брудом. А, як я вже казав, підтримка військово-політичного керівництва під час війни – це якраз нормальна позиція.

У нас все перевернуто. У нас наче підтримувати військово-політичне керівництво під час війни – це "зашкварна" історія. А насправді по факту все навпаки.

Поливати його брудом – це "зашквар". Але у нас всі ЗМІ належать олігархам, які дають відповідний сигнал для того, щоб вчиняти політичний тиск. Він відбувається. Коли всі ці засоби масової інформації пишуть про плівки Міндіча, а Железняк публікує якийсь золотий унітаз, мені від цього всього смішно. Я кажу: "Слухайте, досить це розганяти. Покажіть вже ці плівки, нарешті". І зрештою вони показують їх.

Але ж їм не подобається, що я критикую цю історію, роботу НАБУ. А щоб зрозуміти, чому я критикую роботу НАБУ, давайте подивимося далі.

Золотий унітаз, який публікував Железняк, виявився взагалі-то з квартири іншої людини, ніяк не Міндіча. Я його став називати "унітазник" після цього, тому що через нього НАБУ зливало щось, але іноді воно з нього насміхалося, даючи чужі з іншого контексту фото, що говорить про те, що він абсолютно нікчемний в їхніх очах. Це просто зливна каналізаційна історія.

Але далі все ж таки ці плівки публікуються. Як публікуються? Не в межах якоїсь кримінальної справи чи витоку з неї, а з анонімних певних ресурсів, як завжди було.

Це сідає НАБУшник. Бере навушники й записує реальний відеоблог. І, як вони говорять, там сотні тисяч годин прослуховування. Вони з цих сотень тисяч годин в цьому відеоблозі вставляють ті фрази, які їм потрібно вставити.

Тобто цей блог готувався не день, не два, а, наскільки я розумію, місяці, щоб взяти сотню тисяч годин прослуховування. Ті висловлювання, які тобі потрібно, їх треба переслухати.

Чим займається НАБУ? Готуванням блогів? Ви скажете, що ні, як це, воно ж паралельно розслідує. Що розслідує? Якщо вони три місяці писали про Міндіча, знали начебто кожен його крок, але він спокійно сідає і виїжджає за кордон. Що це за розслідування таке? І їм не подобається, що я це кажу.

А я їх прямо питаю про те, де форма В, яку вони мали надіслати прикордонникам? Де клопотання на кордон про потребу затримати такого-то? Далі має приїхати оперативна група і затримати його в межах кримінальної справи. Ось так це робиться. І це знають всі.

Ніхто нічого не зробив. У Міндіча троє дітей. Він спокійно виїжджав, заїжджав. У черговий раз просто взяв і спокійно виїхав. Їм не подобається, що я це кажу.

Міндіч – це шмат л*йна. У мене до нього нічого особистого немає абсолютно. Я вважаю його таким і обґрунтовую, чому.

Тому що він знає, що накоїв, яку інформаційну історію створив, виїхав і забився, як миша, і мовчить. Нормальна людина, чоловік так робити не буде. Але це, з одного боку, моє ставлення до нього, а, з іншого боку, зараз Гончаренко до нього телефонує, і він йому каже, щоб йому визначили справедливу притомну заставу, тоді він повернеться, і будуть чесно розслідувати цю справу.

Що пише Железняк: "Може тобі ще шампанського і Гринчук з подругою?" Не помітили такий легенький сексизм? Вони ж начебто всі такі високоморальні завжди, вони це критикують.

Що значить "Гринчук з подругою?" Цей депутат так може казати? Железняк – це звичайний колгоспник, якому через певні обставини пощастило стати депутатом, чим він постійно і користується. Сам собою взагалі нічого з себе не являє. Нуль.

Це ненормальна ситуація, що Міндіч з Ізраїлю говорить про те, що він може повернутися, якщо йому призначать справедливу заставу. Це ненормальна ситуація, коли людина, підозрювана в злочині, взагалі починає торгуватися зі слідством.

Якщо це все перегорнути й подивитися з іншого боку, під іншим ракурсом, а чи нормально, коли слідство три місяці розганяє в ЗМІ інформацію про те, що це злочинець і його будуть затримувати? Кажуть, що там така корупція, її доведуть і все покажуть.

А потім записують відеоблог замість того, щоб затримувати. А той, про кого вони записують його, головний фігурант цієї історії, спокійно виїжджає. Це ненормально. Ну тоді давайте брати до уваги причинно-наслідкові зв'язки.

Якщо вони цю всю історію роздули, якщо розказали всім, що розслідують і покажуть всім правду, а фігуранта цієї історії просто випустили, то тепер хай беруть і домовляються з ним, щоб він повертався.

Тому що я, як громадянин, хочу знати правду. Мені байдуже на їхні взаємини з Міндічем абсолютно. Так, їм це не подобається.

І коли оця вся історія триває, мені довелося перевести всі свої ресурси для друзів, коментарі для підписників, хоча в мене завжди все було відкрито. Там такий був наліт, що я такого ще не бачив. Це орієнтовно 10 однотипних коментарів на хвилину, з образами, з усім цим.

Питання не в тому, що мене це дуже сильно торкає. Я це все пройшов ще в 2022 – 2023 роках. Все це я вже в собі переварив, я майже на це не реагую. Але атака такої потужності була. Я просто не уявляю, скільки грошей туди вкладено та чиї вони.

Чиї гроші вони вкладають в ці ботоферми? Бо у нас прийнято як говорити: якщо ти заступаєшся за військово-політичне керівництво під час війни, то ти обов'язково проплачений, так? Добре.

А всі ті, хто постійно намагаються поливати їх брудом і л*йном перманентно, кожного дня, вони це від душі просто роблять, так? З альтруїстичних, так би мовити, мотивів. От якщо ти говориш, що це фейк і х*рня, то ти проплачений. А ті, хто говорять фейк і маячню, вони – хороші хлопці.

Слухайте, я розумію, що ми як нація надто довго жили в не дуже зрозумілих обставинах. І російська імперія, яка нас тут намагалася притісняти, і Радянський Союз, який нас прагнув знищувати буквально голодоморами та всім чим міг. У нас недовіра до влади на генетичному рівні закладена.

Але не можна аж так. Колись в цьому житті потрібно схаменутися трошки. Тому що у нас є приклади того, що внутрішні суперечки нас знищували. Зовні не могли, а внутрішньо – так.

Візьміть УНР, Петлюру, Скоропадського. Візьміть всіх, хто пересварився між собою в будь-які часи, в період козацтва. Коли нас не могли знищити, але через внутрішні негаразди робили це. І тепер це роблять.

Тому я кажу, що сьогодні треба говорити, хай це буде збирати 5 тисяч переглядів або 1000, а не 500 тисяч, як з полоненими, це не суть справи.

Тут потрібно робити те, в що ти віриш, те, що ти вважаєш необхідним на сьогодні. Хоча сама по собі віра не гарантує успіху в чомусь. Але віра – це фундамент. І розуміння, що ти робиш, і твоя ціль – це фундамент. Без нього ніяк не можна.

Про сварку з Железняком

Щоб закрити питання з Железняком. Нині ти вже подав на нього суд?

Я звернувся до адвоката, він йому написав лист, займається відповідними справами. Адвокат написав йому офіційного листа про те, що він може вибачитися, видалити свій допис, і на цьому тема закриється. Звісно, що він допис не видалив, вибачення не попросив, тому що там корона на голові. Хоча він розуміє, що він неправий.

Він почав замовляти. Є такий канал, він називається "Як не стати овочем". Його веде жінка. Він замовляє там матеріали. Вона також почала розповідати щось про того Шарія.

Я не дивився, чесно. Це мені вже переповідали. Витягнула якогось дурня, який раніше начебто був у партії Шарія чи займався якимись його мітингами. І він їй сидів та розповідав серйозно про те, що "у нас в чатах Золкіна не було і про нього в чатах не писали, але цілком може бути, що він дійсно був залученим". Типу інсайдер, "з моїх джерел".

Якби Шарій міг довести, що я на нього працював хоч ось настільки, він би мене вже знищив миттєво цією інформацією.

Підійміть подивіться, що він про мене писав, а писав чимало й намагався мене дискредитувати багато, і цапались ми з ним достатньо.

Але жодного моменту він про це не пише, тому що він знає, що він сяде в калюжу. Адже він не може це не те щоб довести, просто цього не було. Я розумів, що можна робити якусь компіляцію, але він усвідомлює, що я не Железняк який-небудь. Тут треба чимось серйозним крити.

У вас був прямий діалог з Железняком? Ти його запрошував на ток-шоу до себе.

Запросив одразу. Так що я можу зробити, якщо він не йде?

Уявляєш собі цей діалог, якби він прийшов або ви десь зустрілися?

Я дуже предметно розмовляю завжди. Я можу розмовляти непредметно, якщо це приємна для мене розмова. Якщо це розмова з Железняком, я б розмовляв предметно. Сказав би йому, що якщо він каже, що я там (на Шарія) працював, то має це довести. А чому він нічого не каже про Гетманцева, свого шефа, який його репостить? Хай розкаже.

Тобто мені було б що спитати. У нього помічник, який Басту возив. Не знаєте? Помічник возив Басту. Те, що він цим займався, це точно, є у нього такий помічник. Те, що у нього мама в "дерляндії" та дописи писала в "ВКонтакті", це вже всім відомо.

Тобто там клейма фактично ніде ставити. Ні на ньому, ні на Гетманцеві. Але очевидно, що гнид десь трохи прикривають ті самі люди, які роблять це й щодо НАБУ.

А в НАБУ сидить ФБРівець. А Трампу приносять план, який писав Кирило Дмитрієв, про що Стів Віткофф прямо пише і говорить. Оці перші 25 чи 28 пунктів плану… усі знають, що це був російський план. Трамп нам просуває його.

А коли історія з Міндічем сталася, Трамп, який ніколи ні про що не пам'ятає, Зеленському прямо говорить: чи знає той, що в нього така корупція?

У вас це все не зв'язується в один ланцюг? А у мене зв'язується. Суто причинно-наслідковий зв'язок.

Росіяни намагаються через американців тиснути на нас, долучають тут афілійоване НАБУ для того, щоб тиснути на нашу владу. Це вже давно перестало бути якимось правоохоронним органом. У них немає взагалі жодного профіту від їхньої роботи, а коли ти починаєш про це говорити, вони кажуть, що в них комерційна структура, вони не мають нічого нікому показувати й доводити. І ніхто нічого не може в них спитати.

Український правоохоронний орган, у якого українці нічого не можуть спитати і ніяких звітів взяти. Покажіть мені звіти НАБУ, коли вони були останній раз? Ні, вони навіть не вважають за потрібне це робити.

Однак у них там сидить ФБРівець, який розповідає, що потрібно, яким чином треба натиснути. І цю операцію "МІДАС" спеціально роздували такий довгий час для того, щоб зробити перед ключовими переговорами, вкинути її в суспільство.

Зеленський їде туди, і Трамп йому говорить про те, що у нього така серйозна корупція. Нічого не вийшло, правда. Знову нічого не вийшло. Я просто кажу про те, що потрібно припиняти цим займатися. Їм же кажу, щоб схаменулися трохи.

Я розумію, що вони хотіли дуже багато всього і не досягнули цієї цілі. Але треба зупинитися, достатньо. Ми маємо перемогти.

Хоча тут питання, що розцінювати перемогою. Я вважаю, що якщо ми просто зупинимо ворога, то це перемога 100%. Тому що противник переважав нас десятки разів у всіх сенсах. Якщо ми просто його зупинимо, це перемога.

Але ми маємо це зробити. Ми не повинні піти на якісь мирні плани, про які навіть американці можуть не розуміти, що це підстава.

Тому що Білл Клінтон не розумів, роззброюючи нас. Клінтон тиснув на Кравчука і на Кучму. Кравчук підписував тристоронню угоду про роззброєння. Кучма, який вже підписував Будапештський меморандум, всі вони перебували під тиском.

Подивіться стенограми розсекречені. Це не конспірологія, це стенограми Білого дому. Гляньте у мене відео з останніх, я про Джохара Дудаєва розповідав і в цьому контексті також озвучував цю історію. Там ці є стенограми. Був тиск на роззброєння.

Клінтон потім через певний час розповідав, що розчарований, що Росія не дотрималась гарантій безпеки, які вона надавала, і він визнав, що це була помилка, і що він не мав так робити. Час пройшов.

Далі Барак Обама, 2012 рік, Сеул, розмова з Медведєвим. Ще перед офіційною конференцією, коли вони думали, що камери ще не увімкнули, Обама сказав йому, аби той передав Владіміру, що він далі буде більш гнучким. А через два місяці вже Путін має стати президентом, знову це всі знають.

Ну і далі анексія Криму, на що Штати взагалі фактично ніяк не відреагували. Точніше, вони реагували санкціями, але ці санкції дозволяли росіянам продовжувати торгівлю газом і нафтою. Все, що їм потрібно. І, власне, вони продовжують вирощувати свою ж військову машину на коштах наших західних партнерів.

Тому вже настав час зрозуміти, що ми маємо бути суб'єктними. Якщо наш президент їде на перемовини і намагається там бути суб'єктним, то не потрібно зсередини на нього намагатися тиснути.

І люди це мають зрозуміти. Картонки – це клас, це така молодіжна історія. Взяли картонки, вийшли, всіх наказали, супер.

Тепер роззуйте очі і подивіться на це все з іншого боку. Тому що є інший бік. Якщо наша молодь така інтелігентна і інтелектуальна, якщо вона навчається, то її, мабуть, вчили дивитися на речі з різних боків. То хай спробує подивитися. Тому що той бік, який я їй пропоную, він також вартий уваги.

Повне інтерв'ю дивіться на ютубі 24 Каналу.