Близкий к Юзику депутат устроил драку с ветераном, чтобы сорвать сессию в Кривом Роге, – Мудрый

Близкий к нардепу Юрию Корявченкову (Юзик из 95-квартала) глава фракции "Слуга народа" в Криворожском райсовете Александр Фастовец устроил массовую драку, чтобы сорвать сессию.

Об этом в эфире "Прямого" сообщил глава Криворожского райсовета Виктор Мудрый.

Во исполнение решений судов двух инстанций 21 декабря депутаты собирались проголосовать за передачу 5000 га предприятия "Широковское" жителям Криворожского района, которые не участвовали в распаевании: героям АТО, медикам, учителям и тд. Фастовец, которого Мудрый называет бизнес-партнером Юзика, имеет к этой земле интерес: "Фастовец не один год незаконно засевает эту землю. Раньше рейдерским путем ее передали громаде с карманным главой-коррупционером и через договоры теневой аренды эта земля перешла в аренду Фастовцу, который получал серьезные доходы. По оценкам экспертов, это порядка 4 млн долларов в год. Ему вчера было, что терять".

По словам главы райсовета, перед началом сессии Фастовец и его коллега по фракции Денис Векленко завели в райсовет титушек, которые выломали дверь и ворвались в сессионный зал. "Чтобы сорвать сессию, Фастовец выбежал на президиум, его однопартиец начал "резать" микрофоны. Перед этим мы награждали участников АТО. Один из них подошел, хотел остановить действия Векленко. Тот начал плевать ему в лицо. Чтобы спровоцировать потасовку, Фастовец подошел к участнику АТО и ударил его кулаком в лицо", — сообщил Мудрый.

Прибывшие на место сотрудники полиции заявили, что здание райсовета заминировано и потребовали эвакуировать всех присутствующих. "Это вызвало уже откровенный смех. Все понимали: это необходимо, чтобы сорвать сессию. Депутаты и люди не вышли из зала. Вопрос поставили на голосование", — добавил Мудрый.