Про це в ефірі "Прямого" повідомив голова Криворізької райради Віктор Мудрий.

На виконання рішень судів двох інстанцій 21 грудня депутати збиралися проголосувати за передачу 5000 га підприємства "Широківське" мешканцям Криворізького району, які не брали участь у розпаюванні: героям АТО, медикам, вчителям та іншим. Фастівець, якого Мудрий називає бізнес-партнером Юзика, має до цієї землі інтерес: "Фастівець не один рік незаконно засіває цю землю. Раніше рейдерським шляхом її передали громаді з кишеньковим головою-корупціонером і через договори тіньової оренди ця земля перейшла в оренду Фастівцю, який отримував серйозні доходи. За оцінками експертів, це близько 4 млн доларів на рік. Йому вчора було, що втрачати".

За словами голови райради, перед початком сесії Фастівець і його колега по фракції Денис Векленко завели до райради тітушок, які виламали двері та увірвалися до сесійної зали. "Щоб зірвати сесію, Фастівець вибіг на президію, його однопартієць почав "різати" мікрофони. Перед цим ми нагороджували учасників АТО. Один з них підійшов, хотів зупинити дії Векленка. Той почав плювати йому в обличчя. Щоб спровокувати бійку, Фастівець підійшов до учасника АТО і вдарив його кулаком в обличчя", — повідомив Мудрий.

Співробітники поліції, що прибули на місце заявили, що будівлю райради заміновано і вимагали евакуювати всіх присутніх. "Це викликало вже відвертий сміх. Всі розуміли: це необхідно, щоб зірвати сесію. Депутати і люди не вийшли із залу. Питання поставили на голосування», — додав Мудрий.

Після того, як депутати райради прийняли рішення на користь місцевих жителів, поліція почала перевірку будівлі райради на предмет вибухонебезпечних предметів, а також провела обшук в кабінеті голови райради. «У нас вилучена майже вся комп'ютерна техніка на сьогодні, вся документація. Я так розумію, що мета була одна: вилучити печатку райради, щоб не дати мені поставити печатку на рішенні та не дати цьому рішенню вступити в силу", – повідомив Мудрий.