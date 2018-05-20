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Близкий друг Путина удивил заявлением, сколько простоит Крымский мост

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Оккупанты рассказали, что Крымский мост простоит больше века
Оккупанты рассказали, что Крымский мост простоит больше века / most.life

В компании "Стройгазмонтаж", занимавшейся незаконным строительством Крымского моста, которым Россия соединила оккупированный полуостров с материковой частью страны через Керченский пролив, простоит без ремонта не менее ста лет.

Об этом рассказал глава компании, российский миллиардер и близкий друг президента РФ Путина Аркадий Ротенберг, передает "Интерфакс".

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Сто лет он простоит, это минимальная цифра, которую мы гарантируем. Все сделано надежно, крепко. Его три раза пытались строить, сейчас четвертый мы строим. Когда немцы построили, пошли льды и этот мост у них снесло. Сейчас мы это все учитывали,
– отметил он.

Ротенберг добавил, что команду, которая строила мост, скорее всего, не распустят, а будут использовать для строительства других объектов, о которых пока не разглашается.

Кроме того, россиянин отметил, что у строителей возникало немало трудностей при строительстве моста.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский мост"? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России". Полностью завершить строительные работы планируют до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Крымский мост Украина – Россия Новости Крыма Новости политики
Источник: 24 Канал
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