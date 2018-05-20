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Близький друг Путіна здивував заявою, скільки простоїть Кримський міст

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Окупанти розповіли, що Кримський міст простоїть понад століття
Окупанти розповіли, що Кримський міст простоїть понад століття / most.life

У компанії "Стройгазмонтаж", що займалася незаконним будівництвом Кримського мосту, яким Росія з'єднала окупований півострів із материковою частиною країни через Керченську протоку, простоїть без ремонту щонайменше сто років.

Про це розповів голова компанії, російський мільярдер та близький друг президента РФ Путіна Аркадій Ротенберг, передає "Интерфакс".

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Сто років він простоїть, це мінімальна цифра, яку ми гарантуємо. Все зроблено надійно, міцно. Його три рази намагалися будувати, зараз четвертий ми будуємо. Коли німці побудували, пішли льоди і цей міст у них знесло. Зараз ми це все враховували,
– зазначив він.

Ротенберг додав, що команду, яка будувала міст, скоріш за все, не розпустять, а будуть використовувати для будівництва інших об'єктів, про які наразі не розголошують.

Окрім того, росіянин зазначив, що у будівельників виникало чимало труднощів під час будівництва мосту.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Повністю завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.

Теги: Новини України Анексія Криму Кримський міст Новини Росії Україна – Росія Новини політики Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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