Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст

Росії знадобилося 3 роки будівництва та мільярди доларів, аби втілити у життя "грандіозний проект Путіна" – Кримський міст. Проте, втілити його вдалося не до кінця. 15 травня глава Кремля офіційно відкрив рух транспорту по мосту – але лише легкового та громадського.

Натомість для вантажівок міст буде доступний лише з осені, а потяги курсуватимуть по ньому не раніше, ніж у грудні 2019 року. Тож будівельні роботи на переправі, що сполучає Керч із материковою РФ, тривають.

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За цей час окупантам довелося розщедритись на 4 мільярди доларів (із запланованих п'яти), аби звести сам міст. Однак ця архітектурна авантюра вимагає додаткових грошових вливань із Росії. Як зазначає Mittel Deutsher Rundfunk, на будівництво під'їзних шляхів до Кримського мосту піде ще понад мільярд доларів. Планується завершити і прокладення нової автостради "Таврида", яка з'єднає міст із такими великими містами, як Сімферополь і Севастополь. Трасу довжиною у 200 км повинні здати в експлуатацію у 2020 році, і коштуватиме вона понад 2,3 млрд дол.

Між тим Кримський міст – це ще й військовий об'єкт. Для його охорони були створені спеціальні підрозділи нацгвардії РФ, а поблизу Севастополя розмістили батарею зенітної ракетної системи С-400. До того ж, у 2017 році на оснащення потужної системи безпеки мосту пішло майже 722 млн дол.

Ціна Кримського мосту: скільки витрачено

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Водночас Кремль вкладає великі кошти не лише у Кримський міст, а й в інфраструктуру та економіку півострова. Так, Крим і Севастополь, за офіційними даними, отримали понад 5 млрд дол. дотацій із федерального бюджету. Цими грошима фінансуються дві третини витрат бюджету окупованої території. Також російський уряд виділив на будівництво нового аеропорту в Сімферополі та двох нових газоелектростанцій в Сімферополі і Севастополі майже 1,8 млрд дол. Загалом російські інвестиції у Крим склали від 8 до 9 мільярдів доларів, зауважує німецьке видання.

Кримський міст можна внести у трійку найдорожчих у світі. Його випереджає лише підвісний Bay Bridge, який сполучає міста Сан-Франциско та Окленд і вартує 6,4 млрд американських купюр. Другим за вартістю вважається Міст Великий Бельт, який проліг між данськими островами Зеландія і Фюн. На його будівництво витратили 4,4 млрд дол. Ще один потужний міст у США – Веррацано-Нерроуз, що з'єднав два райони Нью-Йорка – Бруклін і Стейтен-Айленд, та обійшовся у 2,4 млрд дол. Найдорожчим в Азії називають міст між островом Йонджон і містом Інчхон у Південній Кореї, який побудували за 1,9 млрд дол.

Кримський міст – один із найдорожчих у світі

Кожного року на будівництві цього проекту хтось помирав. У червні 2016 року загинув монтажник мостозагону: чоловік упав з великої висоти під час виконання робіт на опорі на острові Тузла. Через рік, у липні, за нез'ясованих обставин зник машиніст дизельної електростанції. Згодом його тіло знайшли в морі. Цього року у квітні один із робітників помер від важких травм, упавши з висоти у понад 30 метрів.

Троє будівельників загинули за час зведення споруди

Під час будівництва Кримського мосту постраждала і природа. За інформацією спеціалістів Інституту водних проблем і меліорації НАН України, екосистемі Чорного та Азовського морів завдано збитків на щонайменше 10 мільярдів гривень, оскільки будівництво здійснюється з грубим порушенням правил екологічної безпеки.

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