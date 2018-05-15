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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кримський міст: збитки, заподіяні Чорному та Азовському морям, сягають 10 мільярдів гривень

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Кримський міст: збитки, заподіяні Чорному та Азовському морям, сягають 10 мільярдів гривень
Кримський міст: збитки, заподіяні Чорному та Азовському морям, сягають 10 мільярдів гривень / фото із соцмереж

Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно зі слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил екологічної безпеки під час будівництва мосту через Керченську протоку в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

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"Будівництво транспортного переходу здійснюється з грубим порушення правил екологічної безпеки, що шкодить екосистемі Азовського моря, спричинило екологічне забруднення значної території України, завдало непоправної екологічної шкоди півострову Тузла (Україна), що полягає у його знищенні як унікального природного об’єкту та інші тяжкі наслідки природному навколишньому середовищу", – зазначили у прокуратурі.

Також додається, що в ході досудового розслідування встановлено основного виконавця робіт з проектування та будівництва мосту, підрядника та субпідрядника, які у зв’язку з цим вже потрапили під санкційні списки США.

Окрім цього, перевіряється ряд європейських компаній на предмет постачання ними обладнання для незаконного будівництва мосту на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим.

За інформацією спеціалістів Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовні збитки, заподіяні оточуючому середовищу Чорного та Азовських морів при будівництві Керченського мосту, за умови необхідності кріплення морських берегів, становитимуть щонайменше 10 мільярдів гривень.

В порушення вимог Водного кодексу України та норм міжнародного права, будівництво такого об'єкту, спричиняє серйозну небезпеку екології Чорного та Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їх знищення,
– йдеться у повідомленні прокуратури. 

Що таке "Кримський міст"? Це міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Відкриття мосту має відбутися 15 травня 2018 року. 

Теги: Новини України Кримський міст Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія ГПУ Екологія
Джерело: 24 Канал
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