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Крымский мост: убытки, причиненные Черному и Азовскому морям, достигают 10 миллиардов гривен

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Крымский мост: убытки, причиненные Черному и Азовскому морям, достигают 10 миллиардов гривен
Крымский мост: убытки, причиненные Черному и Азовскому морям, достигают 10 миллиардов гривен / Фото из соцсетей

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно со следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности во время строительства моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

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"Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, что вредит экосистеме Азовского моря, повлекло за собой экологическое загрязнение значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический вред полуострову Тузла (Украина), который заключается в его уничтожении, как уникального природного объекта, и иные тяжкие последствия естественной окружающей среде", – отметили в прокуратуре.

Также добавляется, что в ходе досудебного расследования установлены основной исполнитель работ по проектированию и строительству моста, подрядчик и субподрядчик, которые в связи с этим уже попали под санкционные списки США.

Кроме этого, проверяется ряд европейских компаний на предмет поставки ими оборудования для незаконного строительства моста на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым.

По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят по меньшей мере 10 миллиардов гривен.

В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права, строительство такого объекта, влечет серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизведения водных биоресурсов и их уничтожение,
– говорится в сообщении прокуратуры.

Что такое "Крымский мост"? Это мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, следовательно, он будет "самым длинным в России". Открытие моста должно состояться 15 мая 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Крымский мост Новости России Украина – Россия ГПУ Экология
Источник: 24 Канал
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