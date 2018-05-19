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Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост

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Сколько Россия потратила на Крымский мост?
Сколько Россия потратила на Крымский мост? / 24 Канал

России понадобилось 3 года строительства и миллиарды долларов, чтобы воплотить в жизнь "грандиозный проект Путина" – Крымский мост. Однако, воплотить его удалось не до конца. 15 мая глава Кремля официально открыл движение транспорта по мосту – но только легкового и общественного.

А для грузовиков мост будет доступен только с осени, а поезда будут курсировать по нему не раньше, чем с декабря 2019 года. Поэтому строительные работы на переправе, соединяющей Керчь с материковой РФ продолжаются.

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За это время оккупантам пришлось раскошелиться на 4 миллиарда долларов (из запланированных пяти), чтобы возвести сам мост. Однако эта архитектурная авантюра требует дополнительных денежных вливаний из России. Как отмечает Mittel Deutsher Rundfunk, на строительство подъездных путей к Крымскому мосту пойдет еще более миллиарда долларов. Планируется завершить и прокладки новой автострады "Таврида", которая соединит мост с такими крупными городами, как Симферополь и Севастополь. Трассу длиной в 200 км должны сдать в эксплуатацию в 2020 году, и стоить она будет более 2,3 млрд долл.

Между тем Крымский мост – это еще и военный объект. Для его охраны были созданы специальные подразделения Нацгвардии РФ, а вблизи Севастополя разместили батарею зенитной ракетной системы С-400. К тому же, в 2017 году на оснащение мощной системы безопасности моста ушло почти 722 млн долл.

Витрати на будівництво кримського мосту
Цена Крымского моста: сколько потрачено

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В то же время Кремль вкладывает большие средства не только в Крымский мост, но и в инфраструктуру и экономику полуострова. Так, Крым и Севастополь, по официальным данным, получили более 5 млрд долл. дотаций из федерального бюджета. Этими деньгами финансируются две трети расходов бюджета оккупированной территории. Также российское правительство выделило на строительство нового аэропорта в Симферополе и двух новых газоэлектростанций в Симферополе и Севастополе почти 1,8 млрд дол. В общем российские инвестиции в Крым составили от 8 до 9 миллиардов долларов, отмечает немецкое издание.

Крымский мост можно внести в тройку самых дорогих в мире. Его опережает только подвесной Bay Bridge, соединяющий Сан-Франциско и Окленд и который стоит 6,4 млрд американских купюр. Вторым по стоимости считается Мост Большой Бельт, который пролег между датскими островами Зеландия и Фюн. На его строительство потратили 4,4 млрд дол.. Еще один мощный мост в США – Веррацано-Нэрроуз, соединивший два района Нью-Йорка – Бруклин и Стейтен-Айленд, и который обошелся в 2,4 млрд дол. Самым дорогим в Азии называют мост между островом Йонджон и городом Инчхон в Южной Корее, который построили за 1,9 млрд дол.

Найдорожчі мости у світіКрымский мост – один из самых дорогих в мире

Каждый год на строительстве этого проекта кто-то умирал. В июня 2016 года погиб монтажник мостоотряда: мужчина упал с большой высоты во время выполнения работ на опоре на острове Тузла. Через год, в июле, при невыясненных обстоятельствах исчез машинист дизельной электростанции. Впоследствии его тело нашли в море. В этом году в апреле один из рабочих скончался от тяжелых травм, упав с высоты более чем 30 метров.

Кримський міст, загибель робітників
Трое строителей погибли за время возведения сооружения

При строительстве Крымского моста пострадал и природа. По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, экосистеме Черного и Азовского морей нанесен ущерб как минимум на 10 миллиардов гривен, поскольку строительство осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности.

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Теги: Жертвы Новости Украины Новости политики Деньги Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Крымский мост Публикации Экология Инфографика
Источник: 24 Канал
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