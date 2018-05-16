Эксперт предположил, сколько лет простоит Крымский мост

Так как оккупанты построили Крымский мост в неудачном месте, он вряд ли простоит более 15 лет.

Такое мнение высказал инженер-мостостроитель Георгий Росновський, сообщает ТСН.

"Открывают только для легкового транспорта? Это что вообще такое?", – заявил эксперт.

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По мнению Росновського, который спроектировал десятки мостов, на самом деле "гордость Путина" еще не готова.

Также специалисты отметили, что грузовики в колонне, которая должна продемонстрировать надежность сооружения, были пустыми. При этом когда они приближались к мостовой арки, при строительстве которой просели опоры, другие грузовики сильно отстали от президентской.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

В ЕС и США осудили Россию за незаконное строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив.