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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Експерт припустив, скільки років простоїть Кримський міст

6180 Читать новость на русском
Кримський міст
Кримський міст / most.life

Через те, що окупанти збудували Кримський міст у невдалому місті, він навряд чи простоїть більше 15 років.

Таку думку висловив інженер-мостобудівник Георгій Росновський, повідомляє ТСН.

"Відкривають лише для легкового транспорту? Це що взагалі таке?", – заявив експерт.

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На думку Росновського, який спроектував десятки мостів, насправді "гордість Путіна" ще не готова.

Також фахівці відзначили, що вантажівки у колоні, яка мала б продемонструвати надійність споруди, були порожніми. При цьому коли вони наближалися до мостової арки, під час будівництва котрої просіли опори, інші вантажівки сильно відстали від президентської.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

У ЄС та США засудили Росію через незаконне спорудження та часткове відкриття мосту через Керченську протоку.

Теги: Новини України Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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