План на случай блекаутов: как будут работать больницы при отключениях света

Зимой россияне могут продолжить террор энергоструктуры, чтобы погрузить украинцев во тьму. В МОЗ рассказали, как в таком случае будут работать медицинские учреждения.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что этой зимой Россия попытается повторить свои атаки по энергетическим системам. Однако в этом году атаки будут более масштабными.

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Работа больниц продолжится

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров сообщил, что на случай блекаутов в больницах есть по меньшей мере по одному генератору. Речь идет обо всех медицинских учреждениях, законтрактованных с НСЗУ. Это позволит обеспечить работу операционных, кислородных станций и критически важного оборудования.

Опираясь на опыт прошлого года уже готов план действий на случай блекаута. Его уже согласовали с органами власти. Дубров добавил, что главной целью является своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, происходящие в медицинских учреждениях.

Каждое медучреждение, которое оказывает стационарную и экстренную медицинскую помощь, имеет резервные источники питания. В случае проблем с электроснабжением или блекаутом в большинстве медучреждений генераторы срабатывают автоматически – в течение нескольких секунд,

– отметил заместитель.

Также он добавил, что с начала полномасштабного вторжения солнечные панели с инверторами и аккумуляторами установили в 32 украинских медучреждениях. Они могут накапливать электроэнергию.

Что будет с интернетом при блекауте

Ради обеспечения населения связью и интернетом в прошлом году Зеленский подписал указ, предусматривающий требования к операторам. Они должны обеспечить непрерывную работу своих сетей в течение не менее 72 часов без электричества. Кроме этого, были установлены требования к устойчивости сетей, выполнить которые должны были до 1 сентября 2023 года.

Директор департамента развития фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик рассказал, что при отключениях примерно половина пользователей будет иметь доступ к фиксированной сети. При использовании пассивной оптической сети предоставление услуг при отключении будет происходить непрерывно. Однако сейчас это всего 37% абонентов фиксированной сети.

Мацик добавил, что важно, чтобы граждане имели доступ к надежному интернету, особенно в неблагоприятных погодных условиях. Обязательство крупных провайдеров использовать технологии, устойчивые к отключениям электроэнергии, является шагом в этом направлении.