Еще с июля 2023 года в российских анонимных пабликах, которые маскируются под украинские, начали появляться сообщения о неотвратимый блекаут. Пропаганда пыталась внушить мнение, что даже при отсутствии новых обстрелов украинцев ожидает тьма.
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Три тактики российской пропаганды
Первая тактика агитпропа заключается в запугивания – они рассчитывают расшатать внутреннюю ситуацию в Украине и заставить власть заключить выгодный для России мир, отдать оккупированные территории. Одной из манипуляций на отключениях света является сообщение о "договоренности с Западом, спасшим Украину от "Холодомора". Также пропаганда пытается нагнетать ситуацию.
В то же время вполне вероятно, что ВС России продолжат наносить удары по критической инфраструктуре Украины – все цели фактически разведаны и, по сути, любой город можно оставить без света и тепла на неограниченное время. Это как раз и будет тем же "Холодомором",
– пишут пропагандистские паблики.
Россияне используют и менее апокалиптические сценарии, заявляя, что света не будет по 8 или 10 часов даже без новых ударов. Однако статистика показывает, что россиянам не удалось запугать украинцев – 80% граждан против каких-либо уступок.
Также российский агитпроп использует тактику "цап-отпущенец", перекладывая ответственность с виновных на других. Еще весной 2023 пропагандисты распространяли фейки, что якобы в проблемах украинской энергетической системы виноваты не российские ракетные удары, а неэффективное управление. Сейчас же оккупанты убеждают, что Украина не готова к зиме и находится на грани срыва.
Конечно, легко все свалить на противника, разрушившего все ракетными ударами, но вы ведете войну, причем затяжную, а уровень управления как при мирной жизни,
– убеждают российские паблики.
Обвиняют в этом как правительство, так и НАК "Нафтогаз Украины", "ДТЭК" или Наблюдательный совет государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Агитпроп распространяет фейки о провале подготовки, коррупции, минимальных показателях угля и газа, невыполненном плане ремонта энергоструктуры или влиянии олигархов.
Примером такой пропаганды, например, послужили недавние фейки о графиках отключения с 1 октября. Россияне стремятся подорвать веру во власть и деморализовать население.
Третьим примером тактики русских фейков о блекауте является расширение границ приемлемого. Оккупанты стремятся убедить, что удары по гражданской инфраструктуре Украины являются обычным явлением, что украинцы должны привыкнуть к этому.
Если война перейдет в затяжной формат на истощение, то российская армия продолжит наносить удары по энергетической и топливной инфраструктуре.
– так выглядит тезис самих россиян.
Они пытаются убедить, что действия России "гуманны", и, например, сравнивают ситуацию с Ближним Востоком. оккупанты хотят внушить мнение, что россияне не виноваты, потому что ситуация в Газе намного хуже. Якобы они "жалеют".
Какая ситуация с энергетикой в Украине
- По состоянию на середину осени Украина смогла отремонтировать значительную часть энергетической инфраструктуры, поврежденной обстрелами прошлой зимой. По данным "Укрэнерго", ремонтные бригады восстановили примерно 70-80% подстанций. Однако по словам энергетиков, этой зимой наше государство вынужденно войдет без дополнительных резервов генерации.
- Украина подготовила уникальную систему инженерной защиты энергообъектов от российских ракет и дронов. В настоящее время идет строительство соответствующих сооружений избегания разрушений из-за российских атак. Ожидается, что работы завершатся в ноябре.
- По словам министра энергетики, в этом году Украина гораздо лучше готова к атакам России, чем прошлой зимой. Однако сложно предсказать последствия новых российских ударов.