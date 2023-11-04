Еще с июля 2023 года в российских анонимных пабликах, которые маскируются под украинские, начали появляться сообщения о неотвратимый блекаут. Пропаганда пыталась внушить мнение, что даже при отсутствии новых обстрелов украинцев ожидает тьма.

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Три тактики российской пропаганды

Первая тактика агитпропа заключается в запугивания – они рассчитывают расшатать внутреннюю ситуацию в Украине и заставить власть заключить выгодный для России мир, отдать оккупированные территории. Одной из манипуляций на отключениях света является сообщение о "договоренности с Западом, спасшим Украину от "Холодомора". Также пропаганда пытается нагнетать ситуацию.

В то же время вполне вероятно, что ВС России продолжат наносить удары по критической инфраструктуре Украины – все цели фактически разведаны и, по сути, любой город можно оставить без света и тепла на неограниченное время. Это как раз и будет тем же "Холодомором",

– пишут пропагандистские паблики.

Россияне используют и менее апокалиптические сценарии, заявляя, что света не будет по 8 или 10 часов даже без новых ударов. Однако статистика показывает, что россиянам не удалось запугать украинцев – 80% граждан против каких-либо уступок.

Также российский агитпроп использует тактику "цап-отпущенец", перекладывая ответственность с виновных на других. Еще весной 2023 пропагандисты распространяли фейки, что якобы в проблемах украинской энергетической системы виноваты не российские ракетные удары, а неэффективное управление. Сейчас же оккупанты убеждают, что Украина не готова к зиме и находится на грани срыва.

Конечно, легко все свалить на противника, разрушившего все ракетными ударами, но вы ведете войну, причем затяжную, а уровень управления как при мирной жизни,

– убеждают российские паблики.

Обвиняют в этом как правительство, так и НАК "Нафтогаз Украины", "ДТЭК" или Наблюдательный совет государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Агитпроп распространяет фейки о провале подготовки, коррупции, минимальных показателях угля и газа, невыполненном плане ремонта энергоструктуры или влиянии олигархов.

Примером такой пропаганды, например, послужили недавние фейки о графиках отключения с 1 октября. Россияне стремятся подорвать веру во власть и деморализовать население.

Третьим примером тактики русских фейков о блекауте является расширение границ приемлемого. Оккупанты стремятся убедить, что удары по гражданской инфраструктуре Украины являются обычным явлением, что украинцы должны привыкнуть к этому.

Если война перейдет в затяжной формат на истощение, то российская армия продолжит наносить удары по энергетической и топливной инфраструктуре.

– так выглядит тезис самих россиян.

Они пытаются убедить, что действия России "гуманны", и, например, сравнивают ситуацию с Ближним Востоком. оккупанты хотят внушить мнение, что россияне не виноваты, потому что ситуация в Газе намного хуже. Якобы они "жалеют".

Какая ситуация с энергетикой в Украине