Россия может возобновить удары по энергетической структуре, поэтому нужно быть готовым к новому блекауту. Городской голова прифронтового Кременчуга поделился советами по подготовке.
Смотрите также Как правильно выбрать EcoFlow: краткое руководство перед покупкой зарядной станции
Как подготовиться к блекауту
Прежде всего, нужно сформировать аптечку, особенно важно иметь запас препаратов, которые вы принимаете регулярно.
Также нужно позаботиться о сохранении тепла в доме. Для этого нужно заклеить окна, чтобы не было щелей и уплотнить входную дверь.
Кроме этого, необходимо позаботиться об энергонезависимости.
Если есть печное отопление – сделайте запас дров. Если есть генератор – сделайте запас топлива,
– посоветовал Малецкий.
Также важно, чтобы топливный бак автомобиля был не пустым.
Сложности легче переживать вместе, поэтому необходимо объединиться с соседями и помогать друг другу.
"Все городские службы готовятся к любым возможным сценариям, мы обеспечиваем все городские системы генераторами и запасом топлива, сформировали запас материалов для ремонтных бригад", - подчеркнул мэр Кременчуга.
Он также отметил, что нет конкретных дат возможных обстрелов, но важно быть готовыми ко всему.
Как согреться, если нет отопления
- Прежде всего, нужно тепло одеться. Чтобы создать защитный слой, выбирайте толстые вещи с ворсом. Прекрасно подойдет флис с его ворсистой текстурой или вещи с пуховым наполнением. Эти материалы задерживают тепло и помогают хранить его, что делает их идеальными для борьбы с холодом.
- Если температура экстремально низкая, наденьте пуховую жилетку или куртку. Эти внешние слои создают дополнительный барьер против холодного воздуха, обеспечивая максимальную изоляцию.
- Помните, что тепло выходит через руки, ноги и голову. Чтобы защитить эти участки тела, наденьте перчатки, теплые носки и шапку. Это минимизирует потери тепла.