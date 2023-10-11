Россия может возобновить удары по энергетической структуре, поэтому нужно быть готовым к новому блекауту. Городской голова прифронтового Кременчуга поделился советами по подготовке.

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Как подготовиться к блекауту

Прежде всего, нужно сформировать аптечку, особенно важно иметь запас препаратов, которые вы принимаете регулярно.

Также нужно позаботиться о сохранении тепла в доме. Для этого нужно заклеить окна, чтобы не было щелей и уплотнить входную дверь.

Кроме этого, необходимо позаботиться об энергонезависимости.

Если есть печное отопление – сделайте запас дров. Если есть генератор – сделайте запас топлива,

– посоветовал Малецкий.

Также важно, чтобы топливный бак автомобиля был не пустым.

Сложности легче переживать вместе, поэтому необходимо объединиться с соседями и помогать друг другу.

"Все городские службы готовятся к любым возможным сценариям, мы обеспечиваем все городские системы генераторами и запасом топлива, сформировали запас материалов для ремонтных бригад", - подчеркнул мэр Кременчуга.

Он также отметил, что нет конкретных дат возможных обстрелов, но важно быть готовыми ко всему.

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