Росія може поновити удари по енергетичній структурі, тому потрібно бути готовим до нового блекауту. Міський голова прифронтового Кременчука поділився порадами щодо підготовки.

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Як підготуватися до блекауту

Насамперед потрібно сформувати аптечку, особливо важливо мати запас препаратів, які ви приймаєте регулярно.

Також потрібно подбати про збереження тепла в будинку. Для цього треба заклеїти вікна, щоб не було щілин та ущільнити вхідні двері.

Крім цього, необхідно подбати про енергонезалежність.

Якщо маєте пічне опалення – зробіть запас дров. Якщо маєте генератор – зробіть запас палива,

– порадив Малецький.

Також важливо, аби у паливний бак автомобіля був не порожнім.

Складнощі легше переживати разом, тому потрібно об'єднатися з сусідами та допомагати одне одному.

"Усі міські служби готуються до будь-яких можливих сценаріїв, ми забезпечуємо усі міські системи генераторами та запасом палива, сформували запас матеріалів для ремонтних бригад", – наголосив мер Кременчука.

Він також зазначив, що немає конкретних дат можливих обстрілів, але важливо бути готовими до всього.

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