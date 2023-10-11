Росія може поновити удари по енергетичній структурі, тому потрібно бути готовим до нового блекауту. Міський голова прифронтового Кременчука поділився порадами щодо підготовки.
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Як підготуватися до блекауту
Насамперед потрібно сформувати аптечку, особливо важливо мати запас препаратів, які ви приймаєте регулярно.
Також потрібно подбати про збереження тепла в будинку. Для цього треба заклеїти вікна, щоб не було щілин та ущільнити вхідні двері.
Крім цього, необхідно подбати про енергонезалежність.
Якщо маєте пічне опалення – зробіть запас дров. Якщо маєте генератор – зробіть запас палива,
– порадив Малецький.
Також важливо, аби у паливний бак автомобіля був не порожнім.
Складнощі легше переживати разом, тому потрібно об'єднатися з сусідами та допомагати одне одному.
"Усі міські служби готуються до будь-яких можливих сценаріїв, ми забезпечуємо усі міські системи генераторами та запасом палива, сформували запас матеріалів для ремонтних бригад", – наголосив мер Кременчука.
Він також зазначив, що немає конкретних дат можливих обстрілів, але важливо бути готовими до всього.
Як зігрітися, якщо немає опалення
- Насамперед, потрібно тепло вдягнутися. Щоб створити захисний шар, вибирайте товсті речі з ворсом. Чудово підійде фліс із його ворсистою текстурою або речі з пуховим наповненням. Ці матеріали затримують тепло та допомагають зберігати його, що робить їх ідеальними для боротьби з холодом.
- Якщо температура екстремально низька, вдягніть пухову жилетку або куртку. Ці зовнішні шари створюють додатковий бар'єр проти холодного повітря, забезпечуючи максимальну ізоляцію.
- Пам'ятайте, що тепло виходить через руки, ноги та голову. Щоб захистити ці ділянки тіла, вдягніть рукавички, теплі шкарпетки та шапку. Це мінімізує втрати тепла.