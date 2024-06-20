В Эквадоре произошел блэкаут: свет исчез по всей стране

В Эквадоре в среду, 19 июня, произошло общенациональное отключение электроэнергии. Без света остались 17 миллионов жителей страны.

Обесточивание произошло по всей стране и повлияло на больницы, дома и основную систему метро в стране.

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В Эквадоре произошел блэкаут

Министр энергетики Эквадора Роберто Луке заявил, что отключение произошло из-за неисправности линии электропередач. По его словам, власти уже работают над решением ситуации.

Произошел сбой в линии электропередач, который вызвал каскадное отключение, поэтому нет электроэнергии в национальном масштабе,

– объяснил министр.

Журналисты сообщили, что в столице Эквадора Кито две больницы, включая детский медицинский центр, потеряли электроэнергию во время отключения. Вскоре после начала отключения они подключили питание от генераторов.

Также мэр Кито Пабель Муньос заявил, что сбой настолько значительный, что повлиял на работу метро, несмотря на то, что оно использует "изолированную электрическую систему".

Я приказал активизировать все группы реагирования муниципалитета Кито, чтобы они объединились в содействии мобильности, предотвращении аварий на главных перекрестках и заботе об общественных местах,

– сказал он.

По словам журналистов, Эквадор годами борется с энергетическим кризисом. В частности последний президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение в энергетике в апреле и приказал ввести восьмичасовые отключения электроэнергии по всей стране из-за засухи, которая повлияла на генерацию.