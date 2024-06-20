Знеструмлення сталося по усій країні й вплинуло на лікарні, будинки та основну систему метро в країні.

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В Еквадорі стався блекаут

Міністр енергетики Еквадору Роберто Луке заявив, що відключення сталося через несправність лінії електропередач. За його словами, влада вже працює над вирішенням ситуації.

Стався збій в лінії електропередач, який спричинив каскадне відключення, тому немає електроенергії в національному масштабі,

– пояснив міністр.

Журналісти повідомили, що в столиці Еквадору Кіто дві лікарні, включно з дитячим медичним центром, втратили електроенергію під час відключення. Незабаром після початку відключення вони під'єднали живлення від генераторів.

Також мер Кіто Пабель Муньос заявив, що збій настільки значний, що вплинув на роботу метро, ​​незважаючи на те, що воно використовує "ізольовану електричну систему".

Я наказав активізувати всі групи реагування муніципалітету Кіто, щоб вони об’єдналися в сприянні мобільності, запобіганні аварій на головних перехрестях і піклуванні про громадські місця,

– сказав він.

За словами журналістів, Еквадор роками бореться з енергетичною кризою. Зокрема останній президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан в енергетиці в квітні та наказав ввести восьмигодинні відключення електроенергії по всій країні через посуху, яка вплинула на генерацію.