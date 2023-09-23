Товары первой необходимости: что нужно купить на случай блекаута

Прошлой осенью и зимой мы жили в условиях периодического отсутствия света, причиной которого становились массированные российские атаки – враг атаковал энергетические объекты, что приводило к длительным обесточиваниям целых городов или областей. К сожалению, вероятность новых атак по энергосистеме этой осенью остается высокой.

Пока россияне ведут разведывательную деятельность и, вероятно, собирают информацию именно об энергетических объектах, о чем в ГУР МО предупреждали еще в июле. Далее приводим советы о том, как подготовиться к холодному времени года в условиях жизни рядом со страной-террористом. Что стоит купить на случай блекаута – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Как подготовиться к блекауту: лайфхаки по выживанию без света в доме

Запасы продуктов и воды

Поскольку трудно угадать, когда именно Россия решит снова прибегать к таким актам терроризма, нужно всегда иметь запас продовольствия и воды, который можно использовать при отсутствии электроэнергии и водоснабжения.

Прежде всего, стоит запастись теми продуктами, которые долго не портятся, если будут стоять не в холодильнике. То есть это могут быть хлебцы (или хлеб в виде сухарей), печенье, сахар, соль, крупы, еда быстрого приготовления (супы, каши, лапша и т.п.), консервы и консервация, сгущенка. Если у вас есть дети – не забудьте о вкусностях для них. Кроме того, не лишним будет иметь в запасе орехи, батончики, сухофрукты или семена.

Когда исчезает свет – водоснабжение становится невозможным. Поэтому на такие случаи всегда нужно запасать технической и питьевой водой. Запасайтесь с расчетом, что на 1 члена семьи нужно 20 литров воды в сутки, из которых 3 – питьевой. Храните воду в темном и прохладном месте, рекомендуется менять каждую 2 недели.

Что должно быть в аптечке

Прежде всего, вам стоит позаботиться, чтобы в запасе всегда были те препараты, которые кто-то из членов семьи принимает регулярно. Кроме того, у вас должен быть стандартный набор для аптечек – обезболивающие, средства против отравления, успокаивающие, сердечные лекарства тому подобное.

Однако следует также обратить внимание особенно на 2 момента. Первый – поскольку надвигаются холода и есть вероятность блекаута, растет также вероятность заболеть простудой или гриппом, поэтому стоит позаботиться, чтобы в аптечке были противопростудные средства и жаропонижающие.

Кроме того, мы с вами живем в условиях войны, когда российские ракеты или дроны могут прилететь в любой населенный пункт. Поэтому следует также иметь в аптечках турникет, бинт (гемостатический или обычный), атравматические ножницы, бандаж.

Обязательный набор для блекаута

В случае отсутствия света нужно иметь запас свечей и спичек, фонарик и батарейки к нему, ну и конечно же повербанк.

Кроме того, отсутствие света может означать также и отсутствие связи, поэтому радиоприемник лишним не будет, ведь в таких условиях радио остается единственным источником информации.

Также стоит запастись теплой одеждой – термобельем, теплыми носками, флисовыми кофтами, рукавицами, шарфами, крепкими штанами и удобной и теплой обувью. Не лишним будет также приобрести грелки.

И не менее важно – не забывайте о досуге. Отсутствие электричества и связи и ракетные обстрелы – это стресс. Для того чтобы отвлечься и чтобы провести интересное время вы можете приобрести книги или настольные игры для всей семьи. Не забывайте не только о физическом, но и о ментальном здоровье и берегите себя!