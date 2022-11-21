"Это не конец света": что будет происходить в случае блэкаута в Украине

Возможный блеэкаут в Украине – это не конец света. Это лишь временный вывод из строя энергосистемы, восстановление которой начинается в тот же момент.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона. Напомним, что накануне экономист рассказал, грозит ли Украине блэкаут.

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Что будет происходить в случае блэкаута в Украине

Блэкаут – это не какой-то конец света. Блэкаут – это полное или значительное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление,

– отметил Кудрицкий.

По его словам, все специалисты четко знают, что делать в случае блэкаута. К тому же, в последнее время было проведено много противоаварийных тренировок и подготовительных мероприятий.

"Это может быть продолжительность, сравнимая с последней массированной атакой, может быть немного длиннее, может быть короче", – подчеркнул глава Укрэнерго.

Кудрицкий подчеркнул, что сам факт блэкаута – это гипотетическая ситуация, к которой энергетики готовятся, но которая не является чем-то таким, чего Украина не избежит. Глава Укрэнерго не считает, что это произойдет с нами обязательно.

Далеко не факт, что мы столкнемся в этом сезоне с блэкаутом,

– добавил Кудрицкий.

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Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, выезжать из Украины в случае блэкаута не нужно. По его словам, есть понимание, как работают спасатели и областные власти, – они готовятся разворачивать пункты обогрева. Параллельно работают энергетики для того, чтобы в течение суток, двух или трех чинить энергосистему.

Напомним, премьер Денис Шмигаль заявил, что сейчас почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По его словам, такая ситуация происходит в результате повреждений критической инфраструктуры страны.

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