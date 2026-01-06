Украинцы открыли в Берлине "центр несокрушимости" на фоне 4-дневного блэкаута

Один из районов Берлина уже четвертые сутки остается без электроснабжения после поджога кабелей на электростанции. Украинские беженцы, проживающие в столице Германии, открыли для местных жителей "пункт несокрушимости".

Он открылся на базе центра помощи мигрантам из Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Смотрите также В Сан-Франциско произошел блэкаут: сотни тысяч людей без света

Как украинцы в Берлине "центр несокрушимости" открывали?

Украинка Оксана Орел, представитель украинской общины в комитете по вопросам миграции и интеграции при районной администрации, переехала в Берлин вместе с дочерью после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместе с другими украинскими беженцами она создала украинско-немецкий центр AdlerA e.V., который занимается помощью мигрантам из Украины в адаптации. После начала блэкаута центр начал выполнять еще и функцию "пункта несокрушимости" для местных жителей.

Здание центра расположено в районе Штеглиц-Целендорф, где и произошло отключение света, однако трансформаторная подстанция заведения подключена к другой линии электропередач.

"К нам также приходят люди, которые проживают в многоквартирных домах. У них электроплиты и электробойлеры. По сути, они не могут даже горячего чая сделать дома. Мы сказали, что они могут приносить термосы, кипяток домой", – рассказывает Оксана.

По ее словам, "пункт несокрушимости" открыли не только как жест благодарности за поддержку украинцев, но и чтобы поделиться собственным опытом жизни во время отключений электроэнергии.

"Мы говорим: "Ничего страшного, что несколько дней не будет света – в Украине тоже есть отключения. Все наладится". Наш опыт здесь, по моему мнению, очень важен", – отмечает она.

Оксана добавляет, что для немцев такие отключения стали серьезным стрессом, ведь обычно о плановых работах сообщают за несколько недель. В этом же случае жителей не предупредили, потому что не работала связь.

"У нас проще: включается сирена и мы знаем, что это тревога. А тут и прятаться не нужно, никуда бежать - но люди напуганы. Я слышала, как немцы говорили: "Мы думали, что на нас напали русские. Мы думали, что это уже россия на нас наступает", – рассказала Оксана.

Что известно о блэкауте в Берлине?