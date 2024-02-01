Поздно вечером 31 января во временно оккупированном Донецке произошел частичный блэкаут. Жителей призвали по возможности зарядить смартфоны, павербанки и фонарики.
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Почему в Донецке исчез свет
В соцсетях сообщают об обстреле подстанции в Донецке. По интернету уже распространяются кадры с места событий.
Очевидцы сняли пожар: смотрите видео
На видео можно увидеть, что во временно захваченном россиянами украинском Донецке очень темно. Вдали также видно зарево от пожара.
Местные каналы заявили о проседании напряжения. Из-за этого в некоторых районах города вообще исчез свет.
Ранее блэкаут произошел в Крыму
- Жители Крымского полуострова, который тоже находится под оккупацией, недавно также столкнулись с отсутствием энергоснабжения. Еще в Крыму были проблемы с мобильной связью.
- Блэкаут произошел сразу в нескольких городах и поселках. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук прокомментировал этот инцидент 24 Каналу.
- Он посоветовал российским оккупантам привыкать к блэкаутам. По его мнению, в Крыму проблем со светом будет становиться все больше, ведь захватчики превратили полуостров в милитарный хаб и используют его в войне против Украины. Эти блэкауты будут создавать проблемы для российских военных объектов.