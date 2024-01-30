В телеграмм-каналах также заявили, что это случилось в Енакиевском и Тельмановском районах.

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В Донецке подняли украинский флаг

В сети тоже появилось фото. На нем виден сине-желтый флаг, развевающийся над небом Донецка. Группа "Мариуполь.сопротивление" заявила, что это работа местных партизан.

Если фото настоящее пока неизвестно, долго ли он там пробыл. оккупанты по этому поводу молчат. Однако это фото распространил и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Партизаны узнали расположение С-400 и другие средства ПВО Москвы

Агенты "Атеш" проникли на территорию близ Москвы и посетили системы ПВО которые там находятся. Они узнали о дислокации нескольких С-400 и разных радиолокационных станций.

Партизаны сообщили, что эти объекты ПВО расположены возле метро Белокаменная в Богородском районе города Москва. Территорию загородили высоким забором. Этот периметр охраняется.

Раньше там должен был базироваться дивизион противовоздушной обороны. Однако из-за постоянной угрозы ударов по военным объектам Москвы оккупанты вынуждены искать новые места для дислокации своих ПВО и РЛС.

До этого агенты провели внешнюю разведку объекта одного из крупнейших российских оборонных предприятий. Речь идет о главном офисе корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Он расположен в населенном пункте Королев Московская область.

Партизаны отметили, что они вычислили производственные цеха амбара с реагентами и техникой. Кроме этого они разведали, где расположен административный корпус со всей документацией.