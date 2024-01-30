У телеграм-каналах також заявили, що це трапилося в Єнакієвському та Тельманівському районах.

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У Донецьку підняли український прапор

У мережі також з'явилося фото. На ньому видно синьо-жовтий стяг, який майорить над небом Донецька. Група "Маріуполь.спротив" заявила, що це робота місцевих партизанів.

Якщо фото справжнє, наразі невідомо, чи довго він там пробув. Окупанти з цього приводу мовчать. Однак це фото поширив і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Партизани дізналися розташування С-400 та інші засоби ППО Москви

Агенти "Атеш" проникнули на територію поблизу Москви та розвідали системи ППО, які там перебувають. Вони дізналися про дислокацію кількох С-400 та різних станцій радіолокацій.

Партизани повідомили, що ці об'єкти ППО розташовані біля метро Білокам'яна у Богородському районі міста Москва. Територію загородили високим парканом. Цей периметр охороняється.

Раніше там мав базуватися дивізіон протиповітряної оборони. Однак через постійну загрозу ударів по військових об'єктах Москви, окупанти змушені шукати нові місця для дислокації своїх ППО та РЛС.

До цього агенти провели зовнішню розвідку об'єкта одного з найбільших російських оборонних підприємств. Мовиться про головний офіс корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Він розміщений у населеному пункті Корольов, Московська область.

Партизани зазначили, що вони вирахували виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Окрім цього, вони розвідали, де розташований адміністративний корпус з усією документацією.