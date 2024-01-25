Партизанський рух "Атеш" давно вийшов за межі Криму і тепер допомагає знищувати об'єкти ворога як на окупованій території, так і в тилу росіян. В структурі наголосили, що російське підприємство має бути знищене.
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Деталі операції
Агенти партизанського руху "Атеш" провели зовнішню розвідку об'єкта одного з найбільших російських оборонних підприємств. Партизани побували біля головного офісу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" у населеному пункті Корольов, Московська область.
Ця корпорація проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та інші,
– розповіли в "Атеш".
Партизани розвідали офіс "Тактичного ракетного озброєння" / "Атеш"
Партизани зазначили, що вони вирахували виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Окрім цього, вони розвідали, де розташований адміністративний корпус з усією документацією.
Інформацію про важливі об'єкти вже передали до ЗСУ / "Атеш"
В "Атеш" наголосили, що цей військовий об'єкт має бути знищений і вони будуть над цим працювати.
Діяльність "Атеш"
- Близько тижня тому партизани руху "Атеш" зафіксували нове переміщення зброї росіян у анексованому Севастополі у Криму. Мовиться про комплекси "Бастіон-П", які є носіями надзвукових ракет "Онікс". Також агенти визначили кінцеву точку їх маршруту та передали інформацію ЗСУ.
- У середині січня партизани потрапили на територію військової частини збройних сил Росії у тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Поки агенти "Атеш" фотографували та фіксували все навколо, російські військові просто сиділи у телефонах.
- За декілька днів до того партизани знайшли тренувальний табір та особовий склад російських окупантів в селищі Чорноморське. База розташована прямо на старому винзаводі. Координати об'єкта передали українським військовим.