Зокрема, "Атеш" вдалося проникнути на територію поблизу Москви та розвідати системи ППО, які там перебувають. Вони дізналися про дислокацію кількох С-400 та різних станцій радіолокацій.

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Ворог шукає нові місця дислокації

Ці об'єкти ППО розташовані біля метро Білокам'яна у Богородському районі міста Москва. Територія захищена високим парканом, периметр охороняється.

Раніше там мав базуватися дивізіон протиповітряної оборони. Через постійну загрозу ударів по військових об'єктах Москви, рашисти змушені шукати нові місця для дислокації своїх ППО та РЛС.

У "Атеш" наголосили, що вони продовжують збирати інформацію про ворога.

Партизани знайшли ППО біля Москви: дивіться відео

"Атеш" постійно проводить розвідку