В частности, “Атеш” удалось проникнуть на территорию близ Москвы и разведать системы ПВО, которые там находятся. Они узнали о дислокации нескольких С-400 и разных радиолокационных станций.
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Враг ищет новые места дислокации
Эти объекты ПВО расположены возле метро Белокаменная в Богородском районе города Москва. Территория защищена высоким забором, периметр охраняется.
Раньше там должен был базироваться дивизион противовоздушной обороны. Из-за постоянной угрозы ударов по военным объектам Москвы, Решисты вынуждены искать новые места для дислокации своих ПВО и РЛС.
В "Атеше" отметили, что они продолжают собирать информацию о враге.
Партизаны нашли ПВО возле Москвы: смотрите видео
"Атеш" постоянно проводит разведку
- Агенты "Атеш" провели разведку на одном из объектов корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Это крупнейшее предприятие, занимающееся производством оружия для атак на украинские города. Там отметили, что российское предприятие должно быть уничтожено. Партизаны отметили, что они вычислили производственные цеха, амбары с реагентами и техникой. Кроме этого, они разведали, где находится административный корпус со всей документацией.
- Партизаны движения "Атеш" зафиксировали новое перемещение оружия россиян в аннексированном Севастополе в Крыму. Речь идет о комплексах "Бастион-П", которые являются носителями сверхзвуковых ракет Оникс. Именно этим оружием оккупанты поражают южные области нашего государства. Представители движения также узнали, что установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде россиян в Севастополе. Более того, агент движения сопротивления проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса., а всю полученную информацию передал Силам обороны Украины.
- Украинские партизаны "работали" в центре, что предупреждает о запуске ракет, в Московской области Агент "АТЕШ" покинул территорию России, поэтому в движении решили поделиться подробностями очередной успешной "вылазки" в тыл врага. Долгое время оккупанты не догадывались, что среди них "потерялся" украинский агент, и их секретная военная информация попадает в руки Сил обороны Украины.