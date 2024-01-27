В частности, “Атеш” удалось проникнуть на территорию близ Москвы и разведать системы ПВО, которые там находятся. Они узнали о дислокации нескольких С-400 и разных радиолокационных станций.

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Враг ищет новые места дислокации

Эти объекты ПВО расположены возле метро Белокаменная в Богородском районе города Москва. Территория защищена высоким забором, периметр охраняется.

Раньше там должен был базироваться дивизион противовоздушной обороны. Из-за постоянной угрозы ударов по военным объектам Москвы, Решисты вынуждены искать новые места для дислокации своих ПВО и РЛС.

В "Атеше" отметили, что они продолжают собирать информацию о враге.

Партизаны нашли ПВО возле Москвы: смотрите видео

"Атеш" постоянно проводит разведку