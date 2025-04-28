Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Блэкаут в Европе: СМИ узнали, есть ли угроза для энергосистемы Украины

Что известно о блэкауте в Европе 28 апреля

Из-за масштабных отключений электроэнергии в Испании и некоторых районах Португалии и Франции остановились поезда и авиарейсы, погасли светофоры, пострадало покрытие мобильной связи.

Испанский оператор электроэнергии рассказал, что блэкаут привел к отключению более 10 ГВт спроса. Это один крупнейших случаев блэкаута в новейшей европейской истории.

Португальские СМИ утверждают, что блэкаут ударил по снабжению электроэнергии на всем Пиренейском полуострове. Также пострадала и часть Франции, однако энергоснабжение там оперативно восстановили.

Местные СМИ сообщили, что премьер-министр Испании Педро Санчес должен провести кризисное совещание с высшими чиновниками в национальной сети, а национальный институт кибербезопасности страны расследует, был ли сбой вызван кибератакой.

Европейская комиссия заявила, что поддерживает контакты с операторами электросетей Испании, Португалии и Европы, чтобы "понять основную причину и последствия ситуации".