Украина является частью единой энергетической системы Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Повлияет ли на Украину блэкаут в Европе

В нескольких странах Европы наблюдают масштабные отключения света. Они, впрочем, не должны сказаться на энергетической ситуации в Украине, которая является частью единой европейской энергосистемы.

По словам источника РБК-Украина, энергетическая ситуация в Украине остается стабильной, поскольку страна практически не импортирует электроэнергию.

Мы сейчас почти не импортируем электроэнергию - это может быть только в некоторые часы и в очень малых объемах. В основном идет экспорт,

– отметил собеседник.

Украинская энергетическая система не зависит от поставок из Испании и Португалии, где влияние блэкаута самое значительное.

Напомним, без света осталась значительная часть Испании и Португалии. Также об отключении света сообщали во Франции. Компания Endesa, мадридский поставщик электроэнергии, объявила об отключении по всей стране.