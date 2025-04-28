Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

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Как Украина может помочь Европе

Так, Герман Галущенко отметил, что Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе.

Мы готовы поделились знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру,

– указал он.

Министр энергетики отметил, что Украина благодарна странам ЕС за поддержку и всегда готова оказать помощь.

Заметим, отключения света охватили Испанию, Португалию и южную часть Франции. Сегодняшний блэкаут в Европе называют одним из крупнейших в новейшей истории. Испанский оператор электроэнергии рассказал, что он привел к отключению более 10 ГВт спроса.

Отключение электроэнергии произошло вследствие "редкого атмосферного явления", сообщил португальский оператор электросети REN.