Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

Дивіться також Масові відключення світла на півдні Європи: у мережі з'явилися відео транспортного колапсу

Як Україна може допомогти Європі

Так, Герман Галущенко зазначив, що Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж наших партнерів і союзників у Європі.

Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру,

– вказав він.

Міністр енергетики наголосив, що Україна вдячна країнам ЄС за підтримку і завжди готова надати допомогу.

Зауважимо, відключення світла охопили Іспанію, Португалію та південну частину Франції. Сьогоднішній блекаут у Європі називають одним з найбільших в новітній історії. Іспанський оператор електроенергії розповів, що він призвів до відключення понад 10 ГВт попиту.

Відключення електроенергії сталось унаслідок "рідкісного атмосферного явища", повідомив португальський оператор електромережі REN.