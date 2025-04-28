Україна є частиною єдиної енергетичної системи Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланяням на РБК- Україна.

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Чи вплине на Україну блекаут у Європі

У кількох країнах Європи спостерігають масштабні відключення світла. Вони, втім, не повинні позначитися на енергетичній ситуації в Україні, яка є частиною єдиної європейської енергосистеми.

За словами джерела РБК-Україна, енергетична ситуація в Україні залишається стабільною, оскільки країна практично не імпортує електроенергію.

Ми зараз майже не імпортуємо електроенергію - це може бути тільки в деякі години і в дуже малих обсягах. В основному йде експорт,

– зазначив співрозмовник.

Українська енергетична система не залежить від постачань з Іспанії та Португалії, де вплив блекауту найзначніший.

Нагадаємо, без світла залишилася значна частина Іспанії та Португалії. Також про відключення світла повідомляли у Франції. Компанія Endesa, мадридський постачальник електроенергії, оголосила про відключення по всій країні.