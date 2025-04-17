Почти миллион человек остались без света: в Пуэрто-Рико произошел масштабный блэкаут

В ночь на 16 апреля в Пуэрто-Рико произошло масштабное отключение электроэнергии. Для того, чтобы полностью восстановить поставки электроэнергии нужно будет от 24 до 48 часов.

В общем, большинство территории оказалась без света из-за внезапного выхода из строя всех генераторных станций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на EFE.

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Блэкаут в Пуэрто-Рико

Руководитель энергетического сектора Хосуэ Колон во время брифинга в Сан-Хуане сообщил, что система уже частично восстанавливается. В частности, по его словам, начала работу электростанция Palo Seco в Тоа-Баха. В то же время полное восстановление энергоснабжения будет зависеть от отсутствия новых сбоев.

Причиной аварии, по предварительным данным, стала неисправность на линии электропередач в южной части острова между станциями EcoEléctrica и Costa Sur. В результате более 70% потребителей остались без электричества, а генерирующие станции остались неработающими.

В компании Genera PR заявили о "внезапном выходе из строя всех генерационных объектов", что привело к масштабному блэкауту. В LUMA Energy – компании, которая отвечает за передачу и распределение энергии, подтвердили, что без света осталось 975 113 пользователей, что составляет 66,4% всех клиентов.

Из-за отключения света в Пуэрто-Рико отменены все спортивные мероприятия. Не состоялись матчи бейсбольной лиги Doble A и баскетбольной лиги BSN. Кроме этого, было остановлено движение городских поездов.

Многие торговые центры, включая крупнейший – Plaza las Américas в Сан-Хуане, закрылись. Работу продолжили только магазины JCPenney и Sears, которые будут работать с помощью генераторов. Также прекратили работу ТРЦ в городах Понсе и Каролина.

Также властям пришлось эвакуировать десятки пассажиров городского поезда в столичном районе, которые застряли во время путешествия.

Напомним, что последний масштабный блэкаут в Пуэрто-Рико произошел в канун Нового года. Тогда также большое количество населения также оставалось без электроэнергии.

Так, общее отключение света произошло в ночь на 1 января 2025 года из-за выхода из строя всех электростанций острова в результате аварии. В общем энергосистема Пуэрто-Рико остается уязвимой после разрушительного урагана "Мария" в 2017 году, с тех пор отключения электроэнергии случаются регулярно.