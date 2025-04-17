Загалом, більшість території опинилася без світла через раптовий вихід з ладу всіх генераторних станцій. Про це пише 24 Канал з посиланням на EFE.

Дивіться також Мавпу звинуватили у масштабному блекауті на Шрі-Ланці

Блекаут в Пуерто-Рико

Керівник енергетичного сектору Хосуе Колон під час брифінгу в Сан-Хуані повідомив, що система вже частково відновлюється. Зокрема, за його словами, розпочала роботу електростанція Palo Seco у Тоа-Баха. Водночас повне відновлення енергопостачання залежатиме від відсутності нових збоїв.

Причиною аварії, за попередніми даними, стала несправність на лінії електропередач у південній частині острова між станціями EcoEléctrica та Costa Sur. Внаслідок цього понад 70% споживачів залишились без електрики, а генеруючі станції залишилися непрацюючими.

У компанії Genera PR заявили про "раптовий вихід з ладу всіх генераційних об'єктів", що призвів до масштабного блекауту. В LUMA Energy – компанії, яка відповідає за передачу й розподіл енергії, підтвердили, що без світла залишилося 975 113 користувачів, що становить 66,4% усіх клієнтів.

Через відключення світла в Пуерто-Рико скасовано всі спортивні заходи. Не відбулися матчі бейсбольної ліги Doble A та баскетбольної ліги BSN. Крім цього, був зупинений рух міських потягів.

Багато торгових центрів, включно з найбільшим – Plaza las Américas у Сан-Хуані, закрилися. Роботу продовжили лише магазини JCPenney і Sears, які будуть працювати за допомогою генераторів. Також припинили роботу ТРЦ у містах Понсе та Кароліна.

Також владі довелося евакуювати десятки пасажирів міського поїзда в столичному районі, які застрягли під час подорожі.

Нагадаємо, що останній масштабний блекаут в Пуерто-Ріко стався напередодні Нового року. Тоді також велика кількість населення також залишалась без електроенергії.

Так, загальне відключення світла сталося в ніч на 1 січня 2025 року через вихід з ладу всіх електростанцій острова в результаті аварії. Загалом енергосистема Пуерто-Рико залишається вразливою після руйнівного урагану "Марія" у 2017 році, відтоді відключення електроенергії трапляються регулярно.