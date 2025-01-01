Про це пише 24 Канал з посиланням на допис губернатора Педро П'єрлуїсі.

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Причина знеструмлення в Пуерто-Ріко

Інцидент стався в Пуерто-Ріко стався 31 грудня.

Ми вимагаємо відповідей і рішень як від LUMA, так і від Genera, які повинні прискорити перезапуск генераторних установок за межами зони пошкодження та належним чином інформувати людей про заходи відновлення,

– написав в дописі в соцмережі Х (раніше твітер) губернатор.

Додамо, що відключення електроенергії розпочалося о 5:30 ранку за місцевим часом. В Bloomberg пишуть, що до полудня близько 85% з 1,4 мільйона жителів Пуерто-Ріко залишилися без електроенергії.

Основна електростанція країни Luma Energy повідомляє, що причину інциденту ще з’ясовують, але попередньо встановлено, що проблема могла виникнути через підземну лінію електропередачі.

Станом на 16:25 (за Києвом) понад 80% споживачів острова залишилися без електрики, але обслуговування відновили в лікарнях та інших великих установах, включаючи управління водопостачання та каналізації, повідомила компанія.