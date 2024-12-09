Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зазначивши, що українська енергосистема оговтується після двох потужних масованих атак ворога 17 і 28 листопада – насамперед на підстанції Укренерго. Водночас якщо росіяни продовжать обстріли, то українським енергетикам буде складніше відновлювати систему.

До теми У Києві оновили графіки: як вимикатимуть світло 9 грудня

Якою може бути ситуація на цьому тижні

Омельченко наголосив, що зараз зменшується кількість мережевих обмежень, а також дефіцит потужностей.

До останнього часу з дев'яти наявних атомних блоків працювало вісім. Невдовзі буде введений в експлуатацію дев'ятий блок. Тому ситуація покращується,

– підкреслив він.

Також цьому сприяє достатньо тепла як для грудня погода, яка встановилась в Україні.

До слова. Депутат Верховної Ради Роман Грищук закликав включити заклади освіти до переліку обʼєктів критичної інфраструктури. Це потрібно для того, щоб школи і дитячі садки під час відключення світла не залишались в темряві.

Однак це не означає, що така саме ситуація буде надалі і що не з'являться обмеження. Думаю, вони будуть, оскільки вихідні дні не є характерними для енергосистеми. В ці дні споживання зменшується, а в будні – збільшується. Тому на цьому тижні можуть бути погодинні відключення. Навіть за сприятливої погоди,

– припустив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, що в Україні можуть змінити механізм відключення світла. Наразі вони є нерівномірними. Кожна область має власні графіки, і місцеві постачальники самі ухвалюють рішення щодо черг відключення світла.

Відповідно у деяких областях відключення можуть тривати по 3 – 4 години, в інших – по 2, причому з різною частотою. Тому Міненерго планує упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою.